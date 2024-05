Roma: De Rossi a Trigoria per firmare il rinnovo, poi sarà mercato

Roma, 24 maggio 2024 – La conferma della sua permanenza sulla panchina della Roma era arrivata già qualche settimana fa, quando ancora i capitolini dovevano patire l'eliminazione continentale contro il Bayer Leverkusen, ma ora è giunto il momento di mettere tutto nero su bianco. Daniele De Rossi sarà il tecnico dei capitolini anche per il prossimo anno e sarà lui a ritentare la scalata verso il ritorno in Champions League dei giallorossi. Stando a quanto filtra dal centro tecnico di Trigoria, l'ex capitano oggi si è fermato negli uffici per mettere nero su bianco il nuovo accordo con la famiglia Friedkin.

L'allenatore capitolino aveva già discusso in conferenza stampa di aver trovato un accordo con i dirigenti romanisti, "un accordo trovato in 10 minuti", aveva dichiarato alla stampa, parlando del rinnovo, sottolineando come per la firma si trattasse solo di una formalità, che a quanto pare verrà risolta oggi, per procedere poi al deposito del nuovo contratto. Questa firma precederà l'annuncio e porterà poi alla programmazione del calciomercato con il nuovo ds Florent Ghisolfi. Le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League sono poche ma ancora vive e questo può portare a un mercato di tutt'altro livello rispetto a un approdo solo in Europa League.

Tanto del mercato passerà dalle conferme e dalle eventuali cessioni. Tra prestiti e contratti in scadenza, sono ben 9 gli uomini della Roma ancora in attesa di conoscere se faranno o meno parte della rosa giallorossa la prossima stagione, con tanti punti interrogativi nei reparti di attacco e difesa. Partendo dalle certezze, Llorente vedrà il proprio contratto riscattato dal Leeds, così come con ogni probabilità succederà per Angeliño. Rui Patricio ha il contratto in scadenza e saluterà il club a fine stagione, Dean Huijsen vedrà invece terminare il proprio prestito e rientrare alla Juventus, così come faranno Renato Sanches al Psg e Romelu Lukaku al Chelsea. Ancora in divenire invece le situazioni dei giocatori in prestito come Kristensen e Azmoun, così come quella del rinnovo di Spinazzola.

Una lunga lista di nodi da sciogliere nel futuro imminente, a cui si può tranquillamente aggiungere quella relativa alla permanenza di Paulo Dybala. Tanti dubbi da poter risolvere prima di poter pensare a quali uomini saranno giusti per costruire la Roma del domani. Negli ultimi due giorni si era parlato della possibilità di Ghisolfi di presentarsi con il botto, vedendo così accostato al club capitolino il nome di Jonathan David, stella del Lille, in rotta però con la squadra francese, vista la scadenza del proprio contratto a giugno 2025 e nessuna intenzione di rinnovare. Una vera e propria occasione in termini economici, su cui i capitolini cercheranno di farsi trovare pronti. Altri nomi accostati ai giallorossi vedono Bellanova e Diakité per le fasce, mentre in avanti si è ipotizzata anche la pista Soulé, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'addio di Dybala. Tutte queste piste potranno aprirsi nelle prossime settimane, con la certezza che chiunque arriverà sulla sponda giallorossa del Tevere, troverà a guidarlo a Trigoria Daniele De Rossi.