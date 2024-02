Dybala triplo show, Roma da Europa

roma

3

torino

2

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Smalling 6 (33’st Huijsen 5), Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 6.5 (20’st Bove 6), Angelino 6 (19’st Spinazzola 6); Dybala 8.5, Pellegrini 6 (41’st Sanches sv); Azmoun 6 (20’st Lukaku 6.5). Allenatore: De Rossi 6.5.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5.5, Lovato sv (14’pt Sazonov 6), Masina 6 (36’st Ilic sv); Bellanova 6.5, Ricci 6, Gineitis 5 (35’st Linetty sv), Lazaro 5.5 (17’st Rodriguez 6); Vlasic 5.5; Zapata 6.5, Sanabria 5 (35’st Okereke sv). Allenatore: Juric 5.5.

Arbitro: Sacchi di Macerata 5.5.

Reti: 41’pt, 12’ e 24’st Dybala, 44’pt Zapata, 44’st aut. Huijsen.

Note: ammoniti Lazaro, Ricci, Ndicka, Cristante. Angoli: 4-0 per il Torino. Recupero: 2’; 4’.

ROMA

È la sera di Paulo Dybala che fa tripletta e manda al tappeto il Torino: la Roma vince 3-2, con qualche patema di troppo nei minuti finali (dopo l’autorete Huijsen), avvicina il quinto posto dell’Atalanta e si porta a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna rivelazione. I granata giocano a viso aperto e con personalità – arrivando anche al pari momentaneo con Zapata a fine primo tempo – ma cadono sotto i gol dell’argentino, e rimediano un’altra sconfitta dopo il ko nel recupero contro la Lazio. L’argentino, alla prima tripletta con la maglia della Roma è il protagonista assoluto della serata, dopo il gol su rigore nel primo tempo la ‘Joya’ si scatena nella ripresa prima con una magia di sinistro da fuori area e poi ancora di sinistro dopo un grande scambio con Lukaku, entrato solo nella ripresa. Per De Rossi un’altra nota positiva è il ritorno di Smalling da titolare, come non accadeva da settembre. Per DDR sono così cinque vittorie in sei gare, complessivamente, alla guida dei giallorossi, e l’Olimpico come sempre strabordante di tifosi apprezza il nuovo spirito di squadra dopo il cambio in panchina.

"Mi mancava tanto, era un po’ che volevo portami a casa il pallone per una tripletta. Oggi (ieri, ndr) non l’ho cercata tanto, ma è arrivata e sono felice – dice l’argentino grande protagonista del posticipo –. Il Torino è una squadra che ti mette in difficoltà, ha pareggiato subito. Dopo il secondo gol sono corso verso la panchina e ho abbracciato De Rossi. Ringrazio tutti i tifosi, che anche alle 18 di lunedì sono qui a riempire lo stadio. Io voglio sempre vincere trofei, il percorso è ancora lungo, ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi e non ci possiamo nascondere. Lavoriamo ogni giorno per raggiungerli".