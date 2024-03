Europa League: De Rossi guida la Roma verso i quarti, Atalanta in cerca della vittoria

De Rossi ha il poker in tasca e ora affronta col cuore più leggero la sfida con l’amico De Zerbi. La Roma parte in vantaggio 4-0 in casa del Brighton questa sera alle 21 (diretta tv su Sky sport) e punta dritta ai quarti di Europa League. Il vantaggio è buono per mettere in campo un corposo turnover: De Rossi in inghilterra non si porterà nemmeno Lukaku, mentre il gemello del gol Dybala partirà dalla pachina. In difesa Celik e Spinazzola agiranno da terzini, mentre centrali ci saranno Mancini e N’Dicka (in vantaggio su Llorente autore del gol del pareggio contro la Fiorentina). A centrocampo si rivedrà Bove insieme a Pellegrini e Paredes.

Nullo invece il margine dell’Atalanta, che ospita lo Sporting. Si parte dal risultato dell’1-1 dell’andata: obbligatorio quindi vincere per aggiudicarsi il turno successivo. "Dobbiamo far capire che per Bergamo andare avanti in Europa è un grande traguardo" ha detto il tecnico Gasperini. I bergamaschi, che a Lisbona avevano cambiato sei uomini rispetto al turno di campionato, faranno ancora turnover: "Musso può tornare in porta come a Lisbona".