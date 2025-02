Europa League Roma: derby evitato, agli ottavi c'è il Bilbao, sfida chiave per il ranking

Roma 22 febbraio 2025 - L'adrenalina della sala di Nyon è stata assimilata e ora è il momento di ragionare su ciò che il destino ha preparato per la Roma. Evitato il derby con la Lazio, i capitolini agli ottavi di Europa League fronteggeranno l'Athletic Club di Bilbao, già avversaria in questa stagione continentale nella primissima giornata della fase a campionato. Rispetto ad allora sono cambiate le prospettive delle due squadre, ma il loro blasone no di certo e a tutti gli effetti la sfida tra giallorossi e baschi è senza dubbio uno degli ottavi più interessanti della competizione.

L'Athletic Club di Bilbao è attualmente quarta in classifica in Liga e insegue a corta distanza il terzetto in vetta composto da Barcellona, Real e Atletico Madrid. Club fondato nel 1898 è insieme ai blancos e i blaugrana una delle tre formazioni a non avere mai lasciato la massima divisione. Una squadra dal passato glorioso e dal presente entusiasmante, merito di una rosa giovane e frizzante gestita perfettamente dall'esperto Ernesto Valverde in panchina, dal 2022 capo allenatore e alla seconda parentesi della carriera alla guida dei biancorossi.

Una delle caratteristiche uniche di questa squadra è la politica con cui viene gestita la rosa. I giocatori sono infatti tesserati solo se originari dei Paesi Baschi, se sono stati formati in un club basco oppure se oriundi di prima e seconda generazione (genitori o nonni baschi) o anche di comprovata fede Zurigorriak (biancorossa in basco). Nonostante questa politica, la bacheca del Bilbao è ricca di trofei, con la bellezza di 8 titoli di Spagna, l'ultimo nel 1983-84, e ben 24 Coppe del Re, l'ultimo solo lo scorso anno.

I baschi hanno strappato il pass per gli ottavi di finale dopo una super fase a campionato. I biancorossi sono stati infatti gli unici a dare filo da torcere in classifica alla strepitosa Lazio di Marco Baroni, finendo però per chiudere al secondo posto questa fase. Sono stati 19 i punti ottenuti dall'Athletic Bilbao ottenuti in questa Europa League, dopo aver pareggiato al debutto contro proprio i giallorossi e perso alla penultima contro il Besiktas. Nel mezzo sei vittorie contro, in ordine cronologico, AZ Alkmaar, Slavia Praga, Ludogorets, Elfsborg, Fenerbahçe e nell'ultima giornata il Viktoria Plzen. Nello specifico la partita contro la Roma finì 1-1 con Aitor Paredes a pareggiare la gara all'85' dopo il vantaggio di Dovbyk nel primo tempo.

La qualità della rosa dei biancorossi non si discute e anzi molti dei suoi protagonisti fanno parte integrante della spina dorsale della Nazionale spagnola. A partire dal portiere Unai Simon, titolare delle furie rosse e senza dubbio leader carismatico della retroguardia, ora pienamente recuperato, dopo tanto tempo ai box, dove però ha permesso al suo vice Agirrezabala di mettersi in mostra. Le vere punte di diamante però sono tutte in attacco. La stella è senza dubbio Nico Williams, il quale ha una connessione perfetta con il fratello Iñaki. Guruzeta è un perfetto complemento ai due fratelli ispano-ghanesi, mentre l'altra stella è in trequarti e si chiama Sancet. Qualche lacuna extra la mostra il reparto arretrato, dove però c'è tanta esperienza, tra il capitano de Marcos e i due centrali Yeray e Núñez.

La casa del club basco, nonostante l'evoluzione stilistica e la demolizione dell'impianto originale è ancora oggi soprannominato "La Catedral", lo stadio di San Mames. Stadio completamente coperto dalla capienza di oltre 53mila posti a sedere è uno dei gioielli del calcio spagnolo. Tanto da convincere la Uefa a sceglierla come sede proprio della finale di questa edizione di Europa League. Un'occasione unica dunque per l'Athletic di poter, potenzialmente, sollevare il primo titolo europeo della propria storia in casa.