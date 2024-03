Ex Roma, Mourinho: "Non lavorerò più con Tiago Pinto. Per ora sono libero ma..."

Roma 24 marzo 2024 - Dopo diverse settimane di silenzio, torna a farsi sentire la voce di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato esonerato dalla Roma a gennaio con una notizia che colse molti di sorpresa, causando anche qualche malumore tra i tifosi. L'arrivo di De Rossi e i suoi risultati hanno convinto tutti, mentre lo Special One è ancora senza una squadra. Intercettato al di fuori del circuito di Portimao, dove si è corso il Gp del Portogallo del Motomondiale, il tecnico portoghese ha polemizzato con i giornalisti di A Bola. Ecco le sue parole.

Può dire qualcosa sul suo addio alla Roma? "Non c'è nulla di strano in questo. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana".

Ha sentito le parole spese da Tiago Pinto su di lei? "Le interviste del signor Tiago Pinto, sinceramente, non voglio perdere tempo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi importa poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse nel sentire cosa faccia o meno”.

Avrebbe interesse a lavorere ancora con lui? "No, certamente no. Sono scelte. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso posso dire che non è possibile".

Ci sono novità sul suo futuro? "Per il momento zero, nessuna notizia. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio tornare a lavorare”.

Un suo ritorno in Portogallo è possibile? “Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi”.

José Mourinho non si è però fermato solo di fronte ad A Bola, il tecnico portoghese è stato intercettato anche dai microfoni di Sky Sport dove ha risposto ad altre due domande relative al suo status lavorativo.

Le manca l'Italia e lavorare qui? "Mi manca lavorare. Amo il calcio e il mio lavoro, mi manca lavorare. Siamo a fine marzo e adesso nessuna squadra ovviamente cambierà. Devo aspettare l'estate e in estate torno".

Tornerai ad allenare in Italia? "Tornerò nel mondo del calcio".

L'allenatore portoghese nelle settimane scorse è stato associato a diverse squadre dopo l'esonero dalla Roma, ma al momento ha dichiarato di voler temporeggiare, in attesa di tornare in pista in estate come lui stesso ha dichiarato. Diverse le formazioni che potrebbero offrirgli una panchina, a partire dal Napoli, fino alle ipotesi estere come Bayern Monaco, Liverpool o una nuova sfida in patria. Sono infatti diverse estati che il Porto potrebbe salutare Conceição e quella di quest'anno potrebbe essere quella buona, un addio del tecnico portoghese aprirebbe le porte al ritorno di Mourinho tra i Dragoes, venti anni dopo la clamorosa Champions League vinta con la formazione portoghese.