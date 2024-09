Friedkin compra l’Everton, che succederà ora alla Roma?

Dan Friedkin è il nuovo proprietario dell’Everton. Lo ha annunciato ufficialmente con una nota il presidente della Roma, spiegando di aver formalizzato l’intesa per la vendita del pacchetto di maggioranza del club di Liverpool. “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group - si legge nella nota - confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, anche da parte della Premier League, la Federcalcio e la Financial Conduct Authority”.

Un portavoce di Friedkin Group ha aggiunto: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull’assicurare le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock”. Negli ultimi mesi, erano diverse le voci che parlavano di una possibile chiusura della trattativa. In realtà, l’imprenditore statunitense aveva raggiunto un accordo di massima per l’acquisto della quota del 94% del club inglese già a giugno salvo poi interrompere i colloqui il mese successivo.

In questi mesi il patron texano ha avuto il suo daffare a Roma, con l’esonero di Mourinho prima, poi quello di Daniele De Rossi ed infine le dimissioni della Ceo Lina Souloukou, arrivate domenica dopo che la manager giallorossa aveva anche subito minacce e le era stata assegnata una scorta. I guai societari nella capitale potrebbero aver accelerato gli sviluppi del dossier Everton come dimostra anche l’altro dossier sensibile, quello legato al nuovo stadio, che ha avuto lunghe pause e accelerazioni improvvise. Friedkin ha invece ripreso i colloqui con l’azionista di maggioranza dell’Everton Farhad Moshiri e l’accordo è stato definitivamente raggiunto. Per il texano si tratta del terzo investimento su una squadra di club, nel 2020 ha acquistato la Roma dopo nove anni di James Pallotta, nel 2023 il Cannes. Adesso tutti si chiedono se l’acquisizione del club inglese possa preludere a un disimpegno da quello italiano: le proprietà americane sono abituate a lavorare trasversalmente su società diverse in diversi paesi, ma è risaputo l’interesse di investitori arabi per rilevare la Roma.