Roma: il Galatasaray punta Zalewski. Le condizioni di Pellegrini e Dovbyk

Roma, 9 settembre 2024 – In Italia il mercato è chiuso in entrata ormai da una decina di giorni, ma non è così in tutti i paesi. Ogni federazione statale infatti decide da sé le date di chiusura delle trattative e in diversi altri campionati, anche di medio alto livello c'è ancora la possibilità di chiudere trattative in ingresso. Tra queste possibili destinazioni del calciomercato la Turchia sembra avere tra le formazioni più attive del mondo. Nella giornata di oggi chiuderanno i battenti del mercato in Qatar, Romania e Svizzera, seguirà poi il Messico domani, mercoledì la Grecia, giovedì la Russia, prima di Turchia e Serbia (13 settembre), con l'Arabia Saudita a far calare definitivamente il sipario sulle trattative di alto rilievo nel Vecchio Continente.

Come scritto in precedenza la Super Lig di Turchia sembra essere tra le destinazioni più quotate della sessione di mercato. Se nello scorso anno infatti Dries Mertens e Mauro Icardi hanno composto l'attacco del Galatasary, per far fronte al passaggio di Edin Dzeko al Fenerbahçe, in questa stagione il primo colpo l'hanno battuto proprio i gialloblù ingaggiando José Mourinho in panchina. Nella lotta per il titolo ha provato ad inserirsi il Besiktas con gli ingaggi degli italiani Ciro Immobile e Cher Ndour, quest'ultimo in prestito dal Psg, a cui ha aggiunto la coppia di portoghesi Rafa Silva e Joao Mario. Il vero colpo da novanta però l'ha messo a segno il Galatasaray assicurandosi una stagione in prestito di Victor Osimhen, con possibilità di uscita a gennaio a patto di offerte di livello.

Un panorama intrigante per un paese che punta a tornare nella mappa del calcio europeo che conta. Le trattative tra Italia e Turchia non sembrano però finire qui, nelle ultime ore infatti sempre il Galatasaray avrebbe messo nel mirino altre due giocatori della Serie A, entrambi risiedenti a Roma sulle due diverse sponde del Tevere. Se infatti nei giorni scorsi si era ipotizzato della pista Luca Pellegrini della Lazio per la formazione di Istanbul, nelle ultime ore le voci si starebbero rincorrendo circa la possibilità di un passaggio nella formazione giallorossa turca di Nicola Zalewski, dopo aver visto naufragare il passaggio al PSV Eindhoven in estate. Per ora si parla di un semplice sondaggio, ma nelle prossime giornate la trattativa potrebbe decollare.

Intanto in casa giallorossa si stanno valutando le condizioni di Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini. L'ucraino è rientrato a Roma dopo aver accusato un problema muscolare durante il ritiro con la propria nazionale. Per quanto riguarda il suo caso però sembra filtrare ottimismo: il suo infortunio non sembra essere grave e non dovrebbe compromettere la sua convocazione per la sfida contro il Genoa. Diversa invece la situazione circa Lorenzo Pellegrini: il capitano romanista ha accusato un problema dopo il successo dell'Italia in Francia e dopo la risonanza magnetica sarà rivalutato nelle prossime ore. Il giocatore non ha accusato un infortunio grave, ma resterà in osservazione nelle prossime ore in attesa di conoscere se sarà convocabile o meno per la trasferta del Ferraris.