I tedeschi passano 2-0 all’Olimpico e hanno la finale in tasca. Roma, il Bayer è medicina amara

0

BAYER LEVERKUSEN

2

(4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 4.5 (17’ st Angelino 6), Mancini 5, Smalling 5, Spinazzola 5.5; Cristante 5.5, Paredes 6 (34’ st Baldanzi sv), Pellegrini 5.5; Dybala 5 (46’ st Abraham 4.5), Lukaku 5 (34’ st Azmoun sv), El Shaarawy 5. Allenatore: De Rossi 5.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar 6; Stanisic 6.5, Tah 6, Tapsoba 6; Frimpong 7 (43’ st Palacios sv), Xhaka 6.5, Andrich 7, Hincapié 6.5; Grimaldo 6.5 (48’ st Kossounou sv), Wirtz 7 (32’ st Hofmann 6); Adli 6 (32’ st Tella 6). Allenatore: Xabi Alonso 6.5.

Arbitro: Letexier (FRA) 6.

Reti: 28’ pt Wirtz; 28’ st Andrich.

Note: Ammoniti: Tah, Pellegrini, Xhaka, Spinazzola, Andrich, Cristante. Angoli: 4-2 per la Roma. Recupero: 1’; 4’.

L’Olimpico aveva voglia di festa, ma il Bayer di Xabi Alonso non era d’accordo: i tedeschi confermano di essere la squadra rivelazione non soltanto della Bundesliga, mettendo una serie ipoteca sulla finale di Dublino.

Al ritorno il Bayer potrà permettersi anche di perdere in casa con un gol di scarto, ma va detto che il Bayer Leverkusen è ancora imbattuto in questa stagione in tutte le manifestazioni.

Per la squadra di De Rossi rischia di sfumare una delle due possibilità per andare in Champions League, rimane aperta quella del campionato: i giallorossi dovranno arrivare almeno quinti.