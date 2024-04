IERI SI è ALLENATO. Ndicka è tornato, a Napoli può giocare

La buona notizia è arrivata, Evan Ndicka si è tornato ad allenare in gruppo dopo il grande spavento provato a Udine, quando lo scorso 14 aprile la partita tra i bianconeri e la Roma fu interrotta per il malore occorso al difensore giallorosso.

Dopo aver concluso il recupero degli ultimi venti minuti portando a casa la vittoria con un gol di Cristante, la Roma è tornata a lavorare ieri verso il match di domani contro il Napoli e Ndicka ha ripreso a lavorare con il gruppo, dopo il pneumotorace di cui aveva sofferto.

Il difensore sarà a disposizione contro i partenopei, anche se partirà dalla panchina. Ma è stato importante rivederlo in campo a Trigoria. Il difensore ivoriano ha lavorato in gruppo per tutta la sessione della mattinata, dopo aver ricevuto il via libera dai medici per la ripresa dell’attività. Potrebbe essere convocato, considerando anche le assenze di Llorente per squalifica e Smalling per infortunio.