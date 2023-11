Il 16 novembre al Bambin Gesù di Roma l’incontro tra la leggenda della Roma e il ct azzurro. C’eravamo tanto odiati: pace Totti-Spalletti

Appuntamento per la pace. Luciano Spalletti e Francesco Totti si sono amati, divisi, ritrovati, poi sono diventati ‘nemici’, hanno litigato spaccando Roma giallorossa in due. Sei anni dopo sono pronti per la pace, che arriverà all’ospedale pediatrico Bambin Gesù, il 16 novembre, in occasione di una visita in azzurro. La regia è del numero uno del pallone, il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L’ufficialità è arrivata in diretta a ’VivaRadio2’, da un Fiorello svelto a cogliere l’assist, dopo che nelle ultime settimane le posizioni si erano riavvicinate, a partire da un’intervista distensiva dell’ex capitano della Roma e dalla risposta del ct . Voglia di serenità, qualche ripensamento, la stima reciproca che non è mai scomparsa: c’è tutto questo alla base della pax romana. Il Bambin Gesù è un modo di ’giocare in casa’ sia per Spalletti che per Totti, in quanto sede di diverse iniziative di solidarietà sia della nazionale sia dell’ex 10 della Roma. "Sì, una cena, la faremo...", aveva cominciato Totti in diretta da Fiorello. Poi la chiamata con Spalletti: "È un momento così bello che vorrei regalarlo agli amici comuni, al Bambin Gesù, piuttosto che riservarlo a un aperitivo o a una cena a quattro occhi", l’invito del ct. Raccolto da Totti. "Va bene". Il 16 novembre, alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord: una delegazione azzurra farà visita ai piccoli ricoverati del pediatrico, e Totti-Spalletti si abbracceranno. Poi, per una cena ci sarà tempo e non vi è dubbio sul fatto che i due ex nemici la faranno.