Roma, mal di trasferta per i giallorossi: nessuna vittoria fuori casa. Ma non sono gli unici

Roma 26 dicembre 2024 – Il Natale è un periodo dell'anno dove i bambini vedono i propri desideri realizzarsi sotto forma di regali sotto l'albero. Chissà cosa si è desiderato in seno alla Roma, sotto l'albero di Natale esposto a Trigoria. Anche se non è dato sapere cosa ha portato in dono Babbo Natale ai giallorossi, non c'è dubbio che i tifosi si augurino qualche punto in più lontano dalle mura amiche.

In questo inizio di stagione, i capitolini non sono mai riusciti a festeggiare una vittoria in trasferta, né in campionato, né in Europa e attualmente nelle classifiche di rendimento risultano in una potenziale zona retrocessione, contassero solo i punti raccolti lontano dall'Olimpico. È chiaro dunque che se si vorrà lottare per un posizionamento di prestigio a fine stagione, sarà necessario invertire il trend. La situazione romanista però non è un unicum tra i club europei, per la verità nemmeno in Europa tra tutti i top campionati, ma forse sono quelli che in termini di classifica se la cavano leggermente meglio.

In Italia infatti l'unica altra squadra a non aver mai vinto lontano da casa è il Venezia, con tre punti raccolti, tutti pareggi, lontano dal Penzo. I lagunari però hanno raccolto un punto in meno dei giallorossi: 3 contro i 4 ottenuti dai capitolini. Spostandosi in Inghilterra, proprio come in Italia, sono ancora due le squadre ancora a secco di successi tra le mura amiche. Da una parte il Brentford, che al netto del singolo punto conquistato lontano da casa, compensa alla grandissimo con il miglior rendimento casalingo di tutta la Premier League. Una squadra realmente agli antipodi che soffre tantissimo la nostalgia di casa, altrimenti contenderebbe il titolo al Liverpool. Dall'altra parte c'è invece il Southampton dell'ex Ivan Juric. Formazione che prima dell'ultima giornata aveva raccolto appena un punto in trasferta: bottino raddoppiato dal tecnico croato al debutto, visto il pari in casa del Fulham. Ora però deve vincere se vuole sperare di portare i Saints fuori dalla zona retrocessione.

Tre formazioni a secco di vittoria in trasferta sia in Spagna, sia in Francia e in entrambi i paesi si tratta, senza troppe sorprese, di squadre in piena lotta salvezza. Per quanto riguarda la Liga sarà una vera e propria battaglia per la sopravvivenza, quella tra Valencia, Getafe ed Espanyol, con due su tre (Getafe escluso) già tra le ultime tre in classifica. Le spagnole hanno quantomeno il pregio di poter vantare tutte qualche punto, cosa che non si può dire del Montpeiller In Ligue 1. I francesi non hanno ancora raccolto nulla lontano da casa, con 7 sconfitte in altrettante partite, mentre poco meglio di loro hanno fatto Rennes e St. Etienne con un solo punto raccolto in trasferta. Tre squadre senza vittorie anche in Olanda, dove i due fanalini di coda Almere City e RKC Waalwijk sono ancora a zero, mentre colpisce il PEC Zwolle con 5 punti raccolti, ma ancora senza successi al di fuori del Mac Park Stadion.

Tra i top campionati, quelli con più squadre ancora a zero vittorie lontano da casa sono Bundesliga e Liga Portugal. In Germania le tre squadre dal peggiore rendimento in trasferta coincidono con le squadre ancora senza successi, ovvero Hoffenheim, Kiel, Augusta e Bochum. Si salva il Borussia Dortumnd che ha festeggiato la sua prima vittoria in trasferta contro il Wolfsburg nell'ultima di campioanto prima delle feste. In Portogallo invece sono ancora a caccia di vittorie squadre come AVS, Nacional, Estoril ed Estrela Amadora. Curioso però notare come nessuna di queste si trovi attualmente in zona retrocessione, al contrario di come succede ad almeno una delle squadre senza vittorie in trasferta negli altri campionati.