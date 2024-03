Il Brighton vince contro De Rossi, ma è impossibile rimontare il 4-0 dell’andata. De Zerbi, gioia amara: passa la Roma

brighton

1

roma

0

(4-2-3-1): Verbruggen 6; Lamptey 6 (16’ st Ferguson 5), Van Hecke 6.5, Dunk 6, Estupinan 5.5 (16’ st Igor Julio 6); Gross 7, Gilmour 6 (40’ st Baleba sv); Lallana 6 (8’ st Buonanotte 6), Enciso 6.5 (8’ st Fati 6.5), Adingra 6; Welbeck 7. Allenatore: De Zerbi 6.5.

ROMA (4-3-3): Svilar 7; Celik 6.5, Ndicka 6, Mancini 6, Spinazzola 6; Pellegrini 5.5, Bove 6.5, Cristante 6; Baldanzi 6 (38’ st Aouar sv), Azmoun 6 (46’ st Joao Costa sv), Zalewski 5.5 (28’ st Llorente 6). Allenatore: De Rossi 6.

Arbitro: Zwayer (GER) 5.

Rete: 37’ pt Welbeck.

Note: Ammoniti: Mancini, De Rossi, Lamptey, Ndicka, Estupinan, Pellegrini, Svilar, Celik.

Per il Brighton il successo è solo un’illusione. De Zerbi vince solo sulla carta il derby con l’amico De Rossi: a passare ai quarti di finale di Europa League sono i giallorossi dopo il 4-0 dell’andata, rifilato alla squadra inglese all’Olimpico. La Roma – senza Lukaku (a casa per problemi all’anca) e Dybala (in panchina) – dopo 20 minuti va subito a segno, Azmoun segna un capolavoro in acrobazia, ma l’arbitro Zwayer annulla per gioco pericoloso. A Decidere l’incontro a favore dei britannici è quindi la rete di Welbaeck.

Qualificate ai quarti di finale di Europa League: Atalanta, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Milan, Marsiglia, Roma, West Ham.