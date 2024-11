Il nuovo allenatore della Roma sarà dirigente a fine campionato. L’incontro con il tennista azzurro. Ranieri, arrivo da star a Fiumicino. Ad attenderlo il super tifoso Cobolli

Quando è atterrato a Fiumicino c’era una folla festante ad accoglierlo, tanto che ha faticato a guadagnare l’uscita del Terminal 3 scortato da Polizia e Carabinieri mentre intorno risuonavano i cori dedicati a lui. "Uno di noi", cantavano i tifosi della Roma a Claudio Ranieri, da ieri ufficialmente allenatore dei giallorossi e dalla prossima stagione plenipotenziario del club per le questioni tecniche. Oggi si presenterà alla stampa, poi dirigerà il primo allenamento. Tra i tifosi all’aeroporto c’era il tennista Flavio Cobolli, tifosissimo della Roma. Accompagnato da Florent Ghisolfi, Ranieri ha varcato i cancelli di Trigoria poco dopo le 13. Nella nota ufficiale della società viene specificato che "al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione".

Ranieri aveva chiuso la stagione scorsa salvando il Cagliari e annunciando di non voler più allenare un club, ma per la squadra della sua città ha fatto un’eccezione, tornando per la terza volta dopo le esperienze del 2009 e 2019. Nello staff i collaboratori tecnici saranno Paolo Benetti e Sergio Spalla, i preparatori fisici Carlo Spignoli e Massimo Catalano. L’esordio sarà subito dei più difficili, contro il Napoli capolista. Quanto al campo, molti si aspettano che trovi finalmente spazio il tedesco Hummels, utilizzato finora solo per 27 minuti. Ranieri preferisce la difesa a quattro, ma potrebbe insistere con lo schieramento a tre varato da Juric.