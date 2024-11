Il tecnico spiega: "Ha un fastidio». Ma l’argentino si aspettava di poter almeno fare un provino. Giallo Dybala: fuori dai convocati

Non c’è pace in casa giallorossa e certo non poteva placare gli animi il deludente 1-1 strappato giovedì in Europa League sul campo dell’Union Saint Gilloise. A proposito di occasione da sfruttare per il Bologna: oggi non sarà della partita Paulo Dybala, ieri escluso dalla lista dei convocati con una pubblica spiegazione di Juric che, sussurrano a Trigoria, avrebbe spiazzato lo stesso calciatore che sapeva di dover fare un provino nel pomeriggio. E invece : "Dybala ha avuto un problema giovedì – le parole del tecnico – e anche il giorno dopo in allenamento ha avvertito un fastidio, effetto di cose che si trascina da tempo".

In dubbio invece Pellegrini ("devo ancora pensare se giocherà o meno") mentre altri dubbi Juric ieri ha provato a spazzarli in merito al rapporto col ‘fantasma’ Hummels: "In Coppa l’ho fatto riposare ma non c’è stato nessun litigio tra noi". Quando tocca rimarcare che non ci sono stati litigi è perché i veleni hanno varcato la porta dello spogliatoio. "Non ho mai pensato di fare un passo indietro – ha concluso il tecnico –. A volte ho visto miglioramenti, altre volte il buio totale: ma mi sembra che in questo momento non abbiamo le basi del calcio, che vuol dire essere attaccati al risultato e alla prestazione. Il Bologna? Ha un allenatore top: mi piace come giocano, aggressivi e in modo rischioso. Con Italiano sono sempre state belle partite".

m. v.