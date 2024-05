Roma-Juventus live, formazioni ufficiali: De Rossi e Allegri a caccia di punti Champions. La partita in diretta

Roma, 5 maggio 2024 – Roma-Juventus è il big match della 35esima giornata. All’Olimpico è vietato fallire: in palio ci sono punti pensati per la qualificazione alla prossima Champions League.

I padroni di casa devono dimenticare in fretta la sconfitta nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen e cercare di portare a casa una vittoria d’oro, utile per avvicinare in classifica il Bologna e allo stesso tempo mettere un po’ di pressione all’Atalanta, impegnata lunedì contro la Salernitana.

Per i bianconeri di Max Allegri invece l’obiettivo è blindare la qualificazione per concentrarsi così sulla finale di Coppa Italia.

Le formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi. All. De Rossi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.. All. Allegri

Roma-Juve live alle 20.45

Dove vedere la partita

Roma-Juventus si gioca alle 20.45 allo stadio Olimpico. La partita è trasmessa in diretta ed esclusiva su Dazn.