Kristensen, serata no. Lukaku spento. Scossa Pellegrini

SVILAR 5,5. Può poco sui gol, ma poi non trasmette mai grande sicurezza.

KRISTENSEN 4,5. La diagonale su Adli non gli riesce ed è 1-0, fa poco per riscattarsi e non è pronto nemmeno sul gol di Giroud.

MANCINI 6. Difficile reggere contro un Diavolo che attacca veloce: il capitano prova a non fare disunire il reparto ed è super in chiusura su Loftus.

LLORENTE 5,5. Brividi assortiti contro Pulisic, anche se poi non capitola mai.

CELIK 6. Serata di fatica e sofferenza sulla fascia di Theo e Leao, ma riesce pure a sfiorare il gol.

CRISTANTE 5. In mediana i giallorossi soffrono, presi sempre d’infilata, e Bryan resta col freno tirato. Ripresa da centrale di difesa e si perde Theo sul gol.

PAREDES 6. Non riesce a tenere il ritmo dei rossoneri. Una botta da fuori: altissima. Su rigore è freddo.

BOVE 5,5. Serata di rincorse senza gloria, cercando di tamponare e correggere spaziature quasi mai corrette a centrocampo.

SPINAZZOLA 6. Svaria molto, ma poi gli spunti interessanti latitano.

EL SHAARAWY 5. Arretra in copertura, in avanti finisce per vedersi ben poco: un paio di fiammate che però non scottano.

LUKAKU 4,5. Distante dal cuore del gioco, non trova spiragli per far valere la sua potenza.

ALL. FOTI 5,5. Con Mou in tribuna prova lui a dare la scossa, con esiti limitati.

Belotti 5,5. Non punge ma si sacrifica.

Pellegrini 6,5. Immette qualità e si vede: si guadagna il rigore. Huijsen, Zalewski sv.

Voto squadra 5.

p.g.