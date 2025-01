Roma-Lazio, è il 184° derby della Capitale. Le probabili formazioni e dove vederlo in tv

Roma 4 gennaio 2025 – Modi di vivere agli antipodi, modi di vedere il calcio completamente diversi, colori differenti e due fedi incrollabili. Ogni derby è una sfida per la supremazia cittadina, uno scontro di bandiere che di solito rappresenta i due volti di una città. Da una parte la sponda romanista del Tevere, forte della sua Lupa, dei colori giallo e rosso, come solidi scudi per una stagione cominciata tra mille difficoltà e a caccia di acque quiete per il proprio futuro. Dall'altra parte la riva laziale del fiume, un'Aquila capace di portare lo scudo a tinte bianche e celesti sempre più in alto, sotto la guida di un allenatore nuovo, ma ambizioso e capace, il quale ha costruito nelle settimane una squadra coraggiosa e divertente.

La Roma ha bisogno di vincere per allontanare definitivamente la zona rossa, la Lazio deve trovare i tre punti, per restare a contatto con le zone nobili della graduatoria. Tutto questo sarà in campo nella giornata di domani, domenica 5 gennaio 2025, quando allo stadio Olimpico, le due formazioni collideranno per il derby capitolino numero 184 in partite ufficiali, il numero 163 in Serie A. Si gioca tra le mura amiche dei giallorossi e dopo diverse sfide giocate in tardo pomeriggio, la stracittadina romana torna in "prime time", con il calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

Come ogni derby, sarà una sfida per cuori forti e anche una chance di riscatto per la formazione meno quotata. Chi allora meglio di Claudio Ranieri per vestire il ruolo di leader carismatico sponda romanista? "Sir" Claudio è la terza guida in panchina della stagione romanista, il primo che sembra aver dato continuità di risultati e rendimento alla formazione. Un espertissimo della sfida, che ora punta alla sua quinta vittoria in una stracittadina, lui che questa rivalità, prima ancora che da allenatore, l'ha vissuta da tifoso, come da lui stesso ricordato in conferenza stampa. I tre punti sono importantissimi per continuare l'operazione risalita e allontanamento dalla zona rossa. Se a questo ci si aggiunge la possibilità del dispetto ai rivali biancocelesti e anche l'occasione di arrestare la loro, fin qui, bellissima rincorsa alla Champions League, ecco come il ruolo di guastafeste si cuce perfettamente sui giallorossi.

Dall'altra parte però Marco Baroni non ci starà a subire lo sgambetto della Roma. La sua Lazio ha mostrato una condizione invidiabile, con una grande capacità anche di esaltarsi quando di fronte ad ambienti ostili, come sarà l'Olimpico per l'occasione. Le trasferte di Amsterdam e Napoli sono due grandi esempi a supporto della solidità mentale dei laziali, che hanno però mostrato anche qualche punto debole nelle ultime uscite. Il brutale ko contro l'Inter ha lasciato scorie, che si sono riviste anche nella sfida contro il Lecce. Questo però non ha stoppato i ragazzi in biancoceleste dal fare risultato contro l'Atalanta, con la consapevolezza però di non aver offerto le migliori prestazioni della propria stagione nel recente passato. Il derby è la possibilità di fare nuovamente tabula rasa e ripartire a caccia non solo di una qualificazione in Champions League, ma continuare a lottare a ridosso del primato in campionato.

La designazione originale, Marco Guida, purtroppo non farà parte del derby per un'improvvisa indisposizione. Così al suo posto è stato designato Luca Pairetto, originariamente quarto uomo della gara. A coadiuvare il direttore di gara della sezione di Nichelino, ci saranno gli assistenti Alassio e Rossi, con Chiffi rientrato dall'Arabia Saudita e scelto come nuovo quarto uomo del match. In sala Var ci saranno Mazzoleni e Pezzuto. Direzione numero 16 dell'arbitro piemontese in stagione, la settima in Serie A, a cui ne aggiunge 3 di Serie B, 1 di Coppa Italia e 5 internazionali, tra Europa, Conference e Nations League, oltre a una in Super League ellenica. Secondo derby della carriera di Pairetto, il primo fu il 15 maggio 2021, quando i giallorossi si imposero per 2-0 sui biancocelesti (Mkhitaryan e Pedro i marcatori). In totale si tratterà dell'incrocio numero 17 con la Roma, 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte i precedenti; 18 invece gli incroci passati con la Lazio, 13 vittorie, 2 pareggi e 3 ko per gli aquilotti.

Probabili formazioni

Ranieri è convinto della forza delle sue idee e dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane. Confermata la linea a tre davanti a Svilar con Mancini, Hummels e N'Dicka. In mediana tornano Paredes e Koné, con Saelemaekers e Angeliño i due esterni. Ballottaggio per chi affiancherà Dybala alle spalle di Dovbyk tra El Shaarawy e Pisilli, il faraone leggermente favorito sul classe 2004.

Baroni riparte dal faro Castellanos come attaccante, mentre è indeciso tra Dele-Bashiru e Dia per il ruolo di trequartista affiancato da Isaksen e Zaccagni. Non si toccano invece i due mediani Guendouzi e Rovella. Come confermato dal tecnico stesso, NunoTavares è di nuovo in gruppo e con ogni probabilità sarà della partita, giocando a sinistra, mentre Marusic occuperà la corsia opposta. Romagnoli e Gila i centrali davanti a Provedel.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Lazio, derby capitolino numero 184, dello stadio Olimpico, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 5 gennaio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.