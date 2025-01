Mercato Roma: Dybala dice no al Galatasaray, scambio Pellegrini-Frattesi già a gennaio?

Roma 2 gennaio 2025 - L'anno vecchio è finito da poco, ma non c'è tempo per festeggiare il 2025, è necessario lavorare e con il calciomercato aperto c'è la chance per la Roma di svoltare in positivo la propria stagione. La prima chance in termine di partite di campionato, per altro arriverà in forse il match più importante di tutti sulla riva del Tevere, vale a dire il Derby della Capitale contro la Lazio. Una sfida dove con ogni probabilità i giallorossi faranno pesante affidamento non solo sulle capacità in panchina di Ranieri, ma soprattutto sulla qualità di Paulo Dybala. L'argentino infatti sembra pronto a rinnovare la propria promessa di fedeltà alla Roma, con un contratto nuovo di zecca nelle prossime settimane.

A Trigoria infatti non si lavora solo sul campo sotto la guida di Ranieri, ma anche negli uffici nel tentativo di migliorare la squadra. Ecco che entra in campo il ruolo di Florent Ghisolfi, che nelle prossime ore attende di incontrare a Roma gli agenti di Paulo Dybala per tentare di mettere in nero su bianco un nuovo contratto. L'accordo attuale con la Joya scade nel giugno del 2025, ma il giocatore è ad appena 5 presenze della durata di 45 minuti l'una dal rinnovo automatico con scadenza spostata nel 2026.

L'estensione di contratto dell'argentino porterà però anche a un leggero aumento, una delle ragioni che aveva spinto verso la cessione, sia in estate con l'Al-Qadsiah, sia adesso con l'interesse importante del Galatasaray. Nelle ultime ore però sarebbe arrivato il definitivo no da parte dell'argentino alla squadra turca, riportando in dubbio il futuro del giocatore. Nel mercato estivo uno degli obiettivi della dirigenza era stato quello di abbassare il monte ingaggi e un ulteriore incremento di uno degli stipendi più ricchi non è nei piani della squadra. Proprio per questo l'obiettivo dei giallorossi è quello di spingere sulla possibilità di spalmare il contratto del Campione del Mondo su più anni, così da poter prolungare la sua permanenza nella Capitale, senza per questo appesantire le casse del club. Da domani, con uno dei rappresentati del giocatore sarà possibile fare questo, gettando le basi per un futuro ancora a tinte giallorosse.

Per un leader tecnico di cui se ne vuole la permanenza, Dybala, c'è un altro che potrebbe uscire a breve, addirittura in questa sessione di mercato, si tratta di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso sta faticando in questa stagione come mai prima. Già in avvio di campionato con De Rossi non aveva mostrato la miglior versione di sé, finendo per perdere la sua posizione nelle gerarchie in campo con Juric in panchina. Non solo questo, anche con Ranieri in panchina il numero 7 fin qui non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio, rimanendo sempre più al margine delle rotazioni. Questo sta portando la dirigenza a porsi delle domande circa il suo ruolo nel futuro e attualmente l'ipotesi più accreditata è quella della separazione.

Nelle ultime settimane si stanno rincorrendo voci circa un interesse dell'Inter per il centrocampista ex Sassuolo, mentre da parte romanista non sarebbe mai tramontata l'idea di riportare a Trigoria un altro ex Sassuolo come Davide Frattesi. Entrambi i giocatori infelici del loro scarso impiego, le due squadre avrebbero messo sul tavolo un potenziale scambio. Inizialmente se ne era parlato come una trattativa estiva, ma sembra che lo scambio possa effettuarsi già questo gennaio. Da capire quali accordi saranno presi tra le parti e se l'affare andrà in porto.