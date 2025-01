Mercato Roma: Pellegrini il nome più caldo in uscita, ma non il solo

Roma 4 gennaio 2025 - Il mercato è aperto da pochi giorni, ma le voci circa potenziali cessioni o acquisti hanno già cominciato a circolare senza sosta. In estate si era auspicata una rivoluzione, con cambio di paradigmi sul mercato e importante svecchiamento della rosa. Questo avrebbe dovuto sulla carta spingere i giallorossi a fare quel passo in più per conquistare la Champions League per la prima volta da quando i Friedkin sono diventati proprietari di maggioranza del club. L'anticipazione di inizio anno è diventata però presto paura di una squadra incapace di adattarsi a ben due allenatori, prima della rinnovata tranquillità grazie all'arrivo di Claudio Ranieri.

I risultati difficoltosi di inizio anno hanno però fatto riconsiderare molto le scelte effettuate in precedenza sulla rosa e in questa sessione di mercato invernale, potrebbero arrivare anche i primi cambi di rotta a livello tecnico. Ranieri non è solo l'allenatore dei giallorossi, ma sarà presto anche parte del comparto dirigenziale e può aiutare con la sua esperienza a indicare la via per migliorare la rosa. Intanto, al di là dei potenziali colpi in entrata, Florent Ghisolfi, direttore sportivo del club, ha già incassato l'interesse di diverse squadre per i cartellini di alcuni giocatori.

Il primo nome sulla lista degli indiziati a una potenziale partenza era inizialmente Paulo Dybala, corteggiato molto caldamente dal Galatasaray. Il giocatore ha però rifiutato la corte del club di Istanbul, e ora è in odore anche di rinnovo. I giallorossi di Turchia non si sono però spaventati del rifiuto della Joya e ora puntano un altro romanista, nello specifico il capitano Lorenzo Pellegrini. Minutaggio diminuito con Ranieri e forte contestazione, il centrocampista è senza dubbio quello di maggior valore tra i potenziali partenti ed è nel taccuino non solo dei campioni in carica turchi. Anche Inter e Napoli avrebbero fatto un sondaggio per il giocatore, mettendo sul piatto anche potenziali scambi con Frattesi l'una e con Raspadori l'altra.

Il numero 7 non è però il solo ad aver catturato l'interesse degli altri club, anche alcuni degli ultimi arrivati, come Enzo Le Fée potrebbero lasciare Roma già in questa sessione di mercato. Il francese è arrivato in estate dal Rennes per ben 23 milioni di euro, ma fin qui ha avuto un minutaggio molto limitato sotto la guida di Claudio Ranieri. Nonostante questo il Real Betis sta pensando seriamente a lui per la sua mediana e le parti in causa stanno facendo passi avanti importanti per arrivare a una fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro.

In Francia invece è Nicola Zalewski l'osservato speciale numero uno in casa Roma. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha una colonia fertile di ex giocatori della Serie A, con Adrien Rabiot in cima alla lista. Ora l'italo-polacco, il cui contratto è in scadenza a giugno, potrebbe aggiungersi a questo gruppo, per una cifra economica relativamente bassa. Altri nomi in uscita al momento vedono l'interesse di Empoli, Venezia e Cagliari per Eldor Shomurodov e quello del Valencia per il prestito a Mestalla di Buba Sangaré.