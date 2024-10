Roma: Le Fée torna in gruppo, speranza Dybala, il Boca tenta Paredes

Roma 16 ottobre 2024 - Le pause Nazionali volgono al termine e poco a poco i vari centri tecnici tornano a riempirsi. L'Italia ha giocato nella serata di lunedì la sua ultima partita, concedendo così un rientro anticipato a tutti gli Azzurri, ma così non vale per tutti i paesi. I recuperi più attesi e importanti in casa Roma al momento però sono altri e arrivano direttamente dall'infermeria, da cui però filtrano ottimismo e buone notizie. L'avvio di stagione dei giallorossi non è stato stellare e domenica sera alle 20:45 arriva l'Inter allo stadio Olimpico, per questo a Ivan Juric servirà tutto il supporto tecnico possibile, inteso come i migliori interpreti a disposizione, per fare risultato contro i Campioni d'Italia in carica.

Nella giornata di ieri infatti, come si può vedere dai video pubblicati dalla Roma stessa sui suoi social, Enzo Le Fée è tornato a lavorare in campo con il resto dei compagni. Il giocatore non è al 100%, vestiva un evidente tutore al ginocchio destro, ma riusciva a seguire il ritmo dei compagni. Un altro rientrante è Niccolò Pisilli, il quale si è già messo alle spalle le dolci fatiche con la maglia dell'Italia, lui che nelle due sfide giocate si è tolto all'Olimpico, davanti al suo pubblico, la soddisfazione del debutto in Azzurro. Non era presente in campo però ancora Paulo Dybala, sempre tra gli osservati speciali in termini di gestione fisica da parte dei capitolini. L'argentino è ancora alle prese con un piccolo infortunio muscolare, che però non gli ha permesso di seguire l'albiceleste nei giorni scorsi. Nonostante sia ancora ai box, sulla Joya filtra ottimismo e nella giornata di oggi si aspetta un suo eventuale ritorno in campo in gruppo. Dovesse lavorare con i compagni oggi, rientrerebbe sicuramente tra i convocati, con una grande chance poi di poter subentrare a gara in corso per fare il proprio contributo contro i nerazzurri.

Per un argentino che attende il rientro in gruppo, un altro era già con i compagni in campo, ma potrebbe vedere il proprio futuro lontano dalla Capitale. Si stanno infatti intensificando le voci circa un passaggio in estate al Boca Juniors da parte di Leandro Paredes. Nella giornata di ieri infatti il papà del Campione del Mondo 2022, Daniel, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ritraeva una foto del figlio da ragazzino con la maglia degli xeneizes addosso, a cui però ha aggiunto la dicitura "2025". Un indizio per il futuro, visto che il contratto del centrocampista scadrà proprio il prossimo 30 giugno 2025. In conferenza stampa Gago, allenatore dei gialloblù, ha evitato l'argomento, ma secondo alcuni fonti argentine avrebbe già manifestato il proprio interesse telefonando personalmente al giocatore della Roma. Chissà che, qualora a fine stagione non dovesse attivarsi il rinnovo automatico di Paredes (legato a partite giocate e obiettivi di squadra), non si apra proprio al possibile ritorno in patria del giocatore cresciuto proprio nelle giovanili della formazione di Buenos Aires. Fino a qui per lui cinque partite giocate, tra Europa League e Serie A, di cui 2 di queste da titolare.