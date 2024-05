Roma: Lukaku potrebbe restare in Italia ma non in giallorosso, sondaggio per Maldini

Roma, 28 maggio 2024 – Non ha ancora ufficialmente lasciato Roma, ma sta già cercando una nuova destinazione. Romelu Lukaku è arrivato in estate in prestito secco, con possibilità di acquisto poi a partire da luglio sulla base però di circa 40 milioni di euro, stando alle richieste del Chelsea. Cifre al momento insostenibili per le casse giallorosse, che avrebbero così virato su nuovi obiettivi, lasciando al belga l'opportunità di tornare a Londra. Difficilmente però l'ex Inter tornerà ad abituarsi all'aria di Piccadilly Circus, il suo destino infatti sembra rivolto altrove e chissà, forse per una quarta parentesi italiana, con la terza squadra diversa.

C'è aria di rivoluzione in queste ore a Napoli. Dopo aver chiuso il ciclo Spalletti con lo scudetto lo scorso anno e aver intrapreso un campionato in cerca di autore questa stagione, De Laurentiis vuole aprire un nuovo corso partenopeo e sta cercando in tutti i modi di strappare un sì da Conte per poter ricostruire una squadra da scudetto insieme al tecnico già scudettato con Juventus e Inter. La rosa attuale però verrà cambiata in maniera importante in questa sessione di calciomercato, con tanti protagonisti ai saluti, compreso Victor Osimhen. In caso di addio del bomber nigeriano si sta dunque sondando il mercato dei possibili sostituti e la scelta sarebbe ricaduta proprio su uno degli uomini scudetto nerazzurro del tecnico pugliese, nello specifico proprio Romelu Lukaku.

La stagione con i giallorossi da parte del bomber belga è stato tutto fuorché deludente: con un bottino finale di 21 gol e 4 assist in 47 partite, il centravanti non ha fatto mancare il proprio contributo ai capitolini. Il tandem con Dybala presagiva ben altre cifre nel precampionato, ma non per questo si può parlare di una pessima stagione da parte del nativo di Anversa. Il giocatore non ha mai fatto mancare il proprio contributo giocando a più riprese anche molto lontano dalla porta, per permettere ai compagni di trovare maggiore spazio nella corsia centrale e portare quindi più uomini in zona gol. Tanto sacrificio che è stato sempre apprezzato da Mourinho prima e De Rossi poi, così come dai tifosi. Ogni storia però ha una fine e quella di Lukaku sembra aver visto scorrere i propri titoli di coda contro il Genoa, almeno per quanto riguarda il giallorosso. Il rapporto del bomber con l'Italia potrebbe infatti riaccendersi, qualora si dovesse finalizzare l'approdo all'ombra del Vesuvio di Conte e De Laurentiis scegliesse il belga come sostituto del partente Osimhen, sulle cui tracce c'è il Paris Saint-Germain, a caccia a propria volta del sostituto di Kylian Mbappé.

Tutte voci di mercato che però esulano dalla Roma, il destino di Lukaku attualmente non sembra in mano ai giallorossi e solo un enorme passo indietro del Chelsea sulle proprie richieste aprirebbe a un'eventuale permanenza del belga. Stando invece alle indiscrezioni delle ultime ore circa il mercato in entrata dei capitolini, il ds Ghisolfi avrebbe chiesto informazioni al Milan circa il cartellino di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo è ancora inconsistente se si parla sia di minutaggio, sia di rendimento, al tempo stesso è difficile negare i colpi di talento del ragazzo classe 2001, il quale ha realizzato quattro reti da quando è arrivato a Monza lo scorso gennaio. Il suo cartellino non ha un costo proibitivo (tra i 5 e i 10 milioni di euro) e con la guida sapiente di De Rossi potrebbe finalmente fornire al giocatore la chance di fare il salto di qualità a cui il Milan non sembra aver ancora rinunciato, nonostante le diverse sessioni di mercato in cui lo ha ceduto in prestito.