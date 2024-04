Mancini firma il derby. Liti in campo, arresti fuori. Alla fine esulta De Rossi

1

(4-3-3): Svilar 6; Celik 6, Mancini 7, Llorente 6.5, Angelino 6.5 (34‘st Smalling sv); Cristante 6, Paredes 6.5 (36‘st Bove sv), Lo.Pellegrini 6.5; Dybala 6 (34‘st Abraham sv), El Shaarawy 5.5 (21‘st Spinazzola 6); Lukaku 5. Allenatore: De Rossi 6.5.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas 6.5; Casale 6, Romagnoli 5 (1‘st Patric 6), Gila 6; Marusic 6 (34‘st Lu.Pellegrini sv), Guendouzi 5.5, Vecino 6.5 (25‘st Luis Alberto 5.5), Felipe Anderson 5.5; Isaksen 6 (1‘st Pedro 5.5), Kamada 5; Immobile 5 (1‘st Castellanos 5.5). Allenatore: Tudor 5.5.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.

Rete: 42‘pt Mancini.

Note: ammoniti: Vecino, Mancini, Celik, Pedro, Castellanos, Paredes, Lo.Pellegrini, Lukaku. Angoli: 3-6. Recupero: 1‘, 5‘.

Sul campo vince la Roma, fuori è uno di quei derby da dimenticare, iniziato con gli scontri della mattina alle 9.30 che hanno portato al ferimento di un agente e all’arresto di tre tifosi, un capo ultrà laziale, un romanista e una donna per resistenza a pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine sono riuscite a separare due gruppi, circa 200 tifosi laziali e 100 tifosi romanisti, con lancio di lacrimogeni. Sequestrati caschi, utilizzati per possibili travisamenti, mazze, bastoni e cacciaviti. Il capo degli ultras laziali Claudio Corbolotti è stato arrestato con il romanista Fabrizio Simula e poi una donna. Sei i tifosi denunciati per possesso di fumogeni, quattro romanisti e due laziali.

In campo non è andata certo in modo più tranquillo. Né durante, né dopo: quando l’arbitro ha fischiato la fine della sfida finita 1-0 con un gol di Mancini, si è scatenato un parapiglia tra i giocatori e quando le due squadre, che si erano già beccate anche in campo con Dybala e Guendouzi che non si erano scambiati carezze, il match-winner Mancini, autore del gol vittoria, ha portato i suoi compagni sotto la Sud per festeggiare. Poi ha ricevuto dalla Curva una bandiera biancoceleste con un topo nero al centro, e l’ha sventolata per qualche secondo prima di riconsegnarla ai tifosi.

"Vincere un derby da allenatore è sempre tanto bello – ha detto De Rossi alla fine –. Da allenatore è diverso, quando perdi la colpa è sempre tua. Da tempo non vincevamo un derby, sono tanto felice".

Tudor non ne ha fatto un dramma, dimostrando concretezza: "Davanti ci è mancato qualcosa, ci è mancata lucidità. Questa Roma era troppo per noi che eravamo alla terza gara in sette giorni. Facciamo i complimenti a loro e ci rimettiamo a lavorare".