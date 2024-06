Mercato Roma: la cessione di Abraham per finanziare il mercato, Spinazzola verso il Napoli

Roma 23 giugno 2024 - La Roma deve finanziare il mercato, non è una novità, ma i paletti del fair play finanziario vanno rispettati onde evitare sanzioni come il blocco totale del mercato. In questa stagione il papabile sacrificato potrebbe essere proprio Tammy Abraham, candidato al medesimo ruolo l'anno scorso quando però si ruppe il ginocchio e dovette iniziare la riabilitazione, poi durata un anno pressoché intero. Oggi la sua cessione sembra essere in cima alla lista dei desideri giallorossi con idee di papabili destinazioni in Premier League e anche una grande suggestione tutta italiana.

Il ritrovo della Roma avrà luogo l'8 luglio e prima di allora l'obiettivo è regalare a Daniele De Rossi il centravanti titolare che prenderà le redini dell'attacco al posto di Romelu Lukaku. Andrea Belotti è vicino a diventare un giocatore del Como, mentre per Shomurodov si tratta per il ritorno a Cagliari dopo un paio di esperienze poco convincenti in prestito. Con queste operazioni alla lista degli attaccanti resterebbe il solo Tammy Abraham ma proprio come i colleghi anche la sua permanenza sulla sponda del Tevere è sempre più in bilico. Ghisolfi avrebbe infatti individuato nel classe '97 ex Chelsea l'uomo giusto per andare a costituire il tesoretto necessario per completare la rosa della squadra capitolina.

Dopo l'interesse del Leicester, a caccia di un centravanti dopo essere stato promosso nuovamente in Premier League dalla Championship, nelle ultime ore si sarebbe registrato anche l'interesse del Milan. I rossoneri hanno infatti registrato una frenata importante nella trattativa per portare a San Siro Joshua Zirkzee. Superati i rapporti con il Bologna avendo deciso di esercitare la clausola rescissoria dal valore di 40 milioni di euro, le contrattazioni si sarebbero fermate sulla richiasta dell'agente del giocatore, Kia Joorbchian, di una commissione da 15 milioni di euro. Mentre le due parti sono ferme in questi discorsi, sul numero 9 rossoblu si sarebbe acceso anche l'interesse del Manchester United a complicare tutto per i rossoneri. In questo spazio si è inserita la Roma, che ha offerto alla formazione affidata a Fonseca il talento di Tammy Abraham. Rispetto all'olandese, l'inglese ha sì uno stipendio più alto, ma i giallorossi chiedono meno soldi, anche se difficilmente scenderanno sotto la richiesta di 25-30 milioni di euro. Insomma i capitolini offrono un piano b al Milan, che potrebbe in caso del naufragio della trattativa per Zirkzee fare bene a entrambe le società.

Chi invece appare ora dopo ora sempre più lontano da Roma è Leonardo Spinazzola. Il terzino di fascia sinistra ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nonostante l'apertura di De Rossi circa una sua permanenza, di fatto le parti non si sono ancora incontrate. Troppe poche garanzie per un contratto troppo costoso, questa la valutazione del club circa il giocatore umbro. Questo sembra aprire al passaggio al Napoli da parte del Campione d'Europa 2021. Martedì ci sarà la presentazione ufficiale di Antonio Conte alla stampa, mentre il ds Giovanni Manna sembra voler cambiare parte dell'ossatura della squadra, ingaggiando giocatori italiani. Dopo Spinazzola infatti il mirino si sposterebbe su un attaccante tra Pinamonti e Lucca.