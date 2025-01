Mercato Roma: Ajax c'è il sì per Rensch. Ryan al Lens, Gollini il sostituto?

Roma 20 gennaio 2025 – La sessione invernale di mercato entra nelle sue ultime due settimane e la Roma sembra pronta ad accelerare per concludere il proprio primo colpo. Secondo quanto infatti trapela da Trigoria c'è molto ottimismo circa la chiusura della trattativa per vestire di giallorosso Devyne Rensch. Il club capitolino avrebbe infatti trovato l'accordo di massima per il passaggio sulle sponde del Tevere del difensore di proprietà dell'Ajax.

Terzino di destra, ma all'occorrenza braccetto di difesa o anche quinto di fascia, il giocatore è un ragazzo molto duttile, che andrà a potenziare il reparto arretrato di Claudio Ranieri. Difensore con il vizio del gol, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per questo i capitolini avrebbero strappato l'affare per circa 5 milioni di euro. Un affare considerata la giovane età del ragazzo classe 2003, il quale può vantare anche esperienza internazionale, avendo già debuttato non solo con il club a livello europeo, ma anche con la maglia dell'Olanda. Già venerdì nel prepartita contro il Genoa, Florent Ghisolfi ai microfoni di Dazn aveva commentato la voce dicendo che la squadra stava cercando un giocatore duttile, come si rivela poi essere il difensore olandese.

Anche Francesco Farioli, allenatore dell'Ajax, non ha smentito la voce circa un'uscita del giocatore. Il tecnico ha affermato come non sia facile giocare con una trattativa, spiegando così la sua panchina iniziale nel match contro l'Heerenveen. Difensore con il vizio del gol, nella sua carriera ha vestito solo la maglia dell'Ajax, per un totale di 156 presenze, 10 gol e 12 assist. In questa stagione per lui sono ben 26 le sue presenze in questa stagione tra tutte le competizioni con 1 gol e 1 assist realizzato, tra queste sfide era titolare anche nel match di Europa League contro la Lazio.

Il colpo in entrata del difensore olandese potrebbe non essere però il solo per i giallorossi, che in rapida sequenza potrebbero cambiare le rotazioni del reparto arretrato. Sembra ormai prossimo all'addio al giallorosso infatti Matthew Ryan, portiere australiano, vice di Mile Svilar. L'esperto estremo difensore era arrivato in estate a parametro zero, dopo aver portato a conclusione il suo contratto con l'AZ Alkmaar. Consapevole di essere solo un dodicesimo, è sceso in campo solo in nella partita vinta di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nonostante questo il giocatore avrebbe attratto l'interesse del Lens il quale avrebbe nelle ultime ore definito il passaggio in Francia del portiere dei "Boomers" australiani.

Stando a quanto emerge da Trigoria il giocatore risulterebbe addirittura in una plusvalenza, essendo arrivato in estate e zero. Il passaggio non sarebbe gratuito ma vedrebbe i giallorossi di Francia pagare una cifra leggermente inferiore al milione di euro per salutare i giallorossi. Con il contratto attuale in essere e la possibilità di estensione di altre due stagioni, per i capitolini potrebbe essere un affare questa cessione. In caso di addio definitivo, l'uomo che i capitolini avrebbero designato per sostituirlo nel ruolo di vice Svilar sarebbe Pierluigi Gollini. Il portiere classe 1995 nato a Bologna è di proprietà dell'Atalanta, ma attualmente in prestito al Genoa.