Mercato Roma: le volontà di giocatori e società, intrigo sull'attacco

Roma, 2 giugno 2024 – Poche certezze, un solo giocatore a contratto e di fatto un reparto intero da ricostruire. Mentre si stanno ancora risolvendo le situazioni relative ai prestiti e alle scadenze di contratto, con tanti addii e fin qui la permanenza del solo Angeliño. Tra i tanti giocatori ai saluti Sardar Azmoun e Romelu Lukaku torneranno ai rispettivi club di appartenenza, ovvero Bayer Leverkusen e Chelsea, lasciando così al solo Tammy Abraham il dovere di tenere alta la bandiera giallorossa nel ruolo di attaccante. Il ragazzo inglese però è rientrato solo da pochi mesi dopo quasi un anno di assenza causa infortunio e ancora non può dare da solo le giuste assicurazioni in termini di gol e continuità di rendimento. Sostituire i partenti è così fondamentale per la squadra capitolina così da poter raggiungere finalmente l'obiettivo Champions League.

Settimana prossima ci saranno due giorni fondamentali nella pianificazione del futuro capitolino: oltre all'annuncio tanto atteso del rinnovo di Daniele De Rossi, il tecnico incontrerà Florent Ghisolfi per discutere insieme gli obiettivi di mercato e stabilire così la linea per l'estate giallorossa. L'aspettativa è tanta, difficile immaginare una svolta sul mercato degli attaccanti già a partire da settimana prossima, ma senza dubbio il tema, tra quelli all'ordine del giorno, sarà tra i più importanti da trattare. Occhio così a tutte le piste che verranno avvicinate alla Roma nelle prossime settimane, perché con il benestare dell'ex capitano, oggi allenatore, alcune di queste trattative potrebbero decollare in tempo breve.

A oggi in casa Roma si deve ancora stabilire un budget per la prossima stagione, con la consapevolezza di non poter spendere un patrimonio, causa paletti della Uefa, impossibili da evitare, se non si vuole incappare in una nuova sanzione per il Fair Play Finanziario. Tra le varie soluzioni paventate, la cessione di Tammy Abraham sembrava un piano funzionale, ma la realtà è che oltre alla pesante svalutazione del cartellino in seguito all'infortunio, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di restare all'ombra del Colosseo. Se a questo si aggiungono anche gli interessamenti solo timidi arrivati dalla Premier League per il centravanti britannico, ecco che la pista della sua cessione diventa quasi impraticabile.

La Roma dovrà così trovare vie alternative per finanziare i propri obiettivi estivi in materia di attaccante. Una delle occasioni potrebbe arrivare dalla Francia, precisamente dal Lille, dove Jonathan David, bomber canadese della squadra ai confini con il Belgio, ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2025. Una chance più unica che rara, visto come l'elevato prezzo del cartellino del centravanti nordamericano verrà quasi dimezzato per il rischio dei transalpini di perderlo a zero l'estate successiva. Al momento la valutazione del classe 2000 resta elevata, intorno ai 40 milioni di euro, con l'importante pressing del Milan nei suoi riguardi, così da accontentare il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Un altro punto però a favore di questa pista è lo stipendio del canadese, attualmente intorno ai 2 milioni di euro, pienamente alla portata dunque della formazione capitolina. L'alternativa al momento sarebbe quella che porta a Benjamin Sesko, bomber sloveno del Lipsia. Forte del buon rapporto con il club tedesco la Roma ha sicuramente una corsia preferenziale rispetto ad alcune rivali, ciò non toglie però il prezzo del cartellino dal valore di circa 50-60 milioni di euro: cifre folli rispetto alle possibilità attuali di spesa dei capitolini.

Dybala: la Roma studia come trattenere la Joya

Non si è ancora raggiunto l'obiettivo prefissato quando si è celebrato il matrimonio, ma ciò nonostante la volontà di proseguire insieme è ancora forte e pronta a rinnovarsi anche in questa estate. La Roma ama Paulo Dybala e il mercato estivo non vorrà di certo veder sacrificare i giocatori più importanti per rivoluzionare la rosa. La squadra subirà un cambiamento importante rispetto al passato, forte anche della fiducia che la società nutre in Daniele De Rossi, ma non perderà per strada i suoi campioni.

Seguendo questo argomento, il nodo più scottante al momento resta quello relativo a Paulo Dybala. Con la clausola rescissoria dal valore di appena 12 milioni di euro e un accordo in scadenza nel 2025, la Joya può finire molto presto sui taccuini di tutti gli uomini mercato più importanti, nell'idea di convincerli a privare i giallorossi del loro talento. Un nuovo contratto potrebbe però calmare enormemente le acque attorno al talento argentino, presto impegnato nella nuova edizione della Copa America. Mourinho è pronto ad accasarsi al Fenerbahçe e pare aver chiesto in dote alla dirigenza del club turco proprio il talento dell'argentino giallorosso, insieme a quello di Romelu Lukaku per formare il nuovo tandem offensivo della formazione gialloblu di Istanbul. Per queste ragioni mettere in sicurezza il talento dell'argentino e convincerlo della sua permanenza a Trigoria è fondamentale per la costruzione di questo nuovo ciclo vincente, essendo proprio il classe '93 parte delle sue fondamenta.

Difesa: Llorente unico in aria di permanenza, si allontana il rinnovo per Spinazzola

Anche in difesa si stanno facendo valutazioni circa il futuro della formazione giallorossa. Dopo il riscatto di Angeliño, l'obiettivo si è spostato sui due difensori arrivati in estate dal Leeds: Diego Llorente e Rasmus Kristensen. Nel caso del secondo, il suo destino sembra quello di tornare in Inghilterra, con il cartellino a tornare così in mano alla formazione britannica, mentre per Llorente resta valido al momento l'accordo tra gentiluomini tra i due club, dal valore di 5 milioni di euro per il passaggio definitivo in giallorosso dello spagnolo. La sua permanenza attualmente sembra una delle più probabili tra i tanti giocatori il cui destino è ancora da decidere. Viceversa invece un altro giocatore che si allontana sempre più da Roma sembra essere Leonardo Spinazzola: l'esterno italiano, Campione d'Europa nel 2021, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma al momento la squadra capitolina non avrebbe ancora mosso un passo verso il rinnovo del giocatore azzurro. Nulla è da escludere al momento, ma fin qui la separazione tra i giallorossi e l'esterno di fascia appare sempre più vicina a concretizzarsi.