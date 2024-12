Mercato Roma: il Boca insiste per Paredes, Cristante verso il MIlan?

Roma, 29 dicembre 2024 – Oggi è match-day, è il giorno in cui il campo decide chi è meglio tra Roma e Milan, ma è anche un'occasione per i dirigenti di incontrarsi e intavolare possibili discussioni di mercato. Nelle ultime battute della sessione estiva l'asse tra la sponda rossonera di Milano e quella giallorossa della Capitale è stato battutissimo, con due colpi importantissimi su entrambi i fronti. All'ombra del Duomo è infatti approdato Tammy Abraham, a caccia di redenzione come alternativa a Morata; dall'altra parte invece Saelemaekers, dopo l'ottima esperienza bolognese, si è spostato sulla riva del Tevere per vestire il giallorosso. Due trattative importanti che non stanno deludendo le aspettative, anzi in casa Roma si sta già studiando la permanenza del belga e questo può aprire a nuovi affari su quest'asse.

Stando a quanto emerso nella giornata di ieri, Ghisolfi sarà oggi a Milano per cercare di capire le intenzioni del Milan circa il giocatore belga. Attualmente la valutazione è intorno ai 15 milioni di euro, ma potrebbe lievitare ulteriormente dovesse confermarsi sul livello delle ultime uscite. Questo sta portando i giallorossi a pensare anche a potenziali sacrifici e tra questi potrebbe finire Bryan Cristante, in un clamoroso ritorno a San Siro. Già protagonista ai suoi debutti in carriera con il Milan, il giocatore friulano potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare all'ingaggio di Saelemaekers. La mediana è infatti un ruolo cruciale del mercato milanista, con altre piste seguite da Samuele Ricci del Torino, a Angelo Stiller dello Stoccarda, passando anche da Hugo Larsson di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Nelle prossime giornate potrebbero vedersi gli echi di quanto le parti si diranno nella serata di oggi.

Intanto in casa romanista proprio il centrocampo potrebbe diventare dal reparto maggiormente attrezzato a uno cui serviranno alcuni cambianti. Bryan Cristante non è infatti il solo centrocampista giallorosso, che potrebbe lasciare la squadra, ma il discorso vale allo stesso modo per Leandro Paredes. Già da diverse settimane è noto l'interesse del Boca Juniors nel talento cristallino del classe 1994 romanista e gli Xenezies vogliono trasformare questo interesse in qualcosa di più concreto. Per l'argentino sarebbe un ritorno a casa, lui che è un prodotto calcistico della "Fabbrica Boca", dove ha giocato fin dalla tenera età di otto anni, per poi esordire tra i professionisti, prima dell'approdo in Italia. Un amore intoccabile che il giocatore, stando a quanto riportano i media argentini, avrebbe riportato anche al presidente del club Juan Roman Riquelme. Un'occasione che calza a pennello, visto l'imminente passaggio di Cristian Medina all'Estudiantes di La Plata. Ricordando che Paredes ha il contratto in scadenza a giugno, la trattativa potrebbe decollare però già in questa sessione invernale, visto come il Boca Juniors dovrà giocare le qualificazioni alla prossima Copa Libertadores a febbraio.