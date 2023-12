Calciomercato Roma: casting aperto per la difesa, Bonucci pista concreta?

Roma 19 dicembre 2023 - "A gennaio vorrei degli innesti, ma se arrivasse anche solo un difensore sarei felice". Così si era espresso José Mourinho qualche giorno fa alla vigilia della sfida con lo Sheriff Tiraspol. Parole che non hanno trovato orecchie da mercante in seno alla società, ma bensì ascolto serio e voglia di accontentare il tecnico. Al netto infatti di un matrimonio che ancora non si sa quanto continuerà, visto il contratto dello Special One in scadenza nel 2024 e nessun discorso di rinnovo ancora ben avviato, La squadra, così com'è oggi, si ritrova un po' a corto di rotazioni nel reparto arretrato e necessiterà sicuramente di un innesto. Agli infortuni di Smalling e Kumbulla, si sommano i problemi di pubalgia di Mancini, in campo acciaccato ormai da tempo e come se non bastasse, a gennaio scatterà la Coppa d'Africa, con N'Dicka che molto probabilmente volerà in Costa D'Avorio, dove proprio con la maglia degli elefanti ivoriani, affronterà la competizione.

Una lunga serie di problemi che potrebbero venire quanto meno limati da un ingaggio nella retroguardia per completare le rotazioni. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l'opzione di Leonardo Bonucci. Il giocatore dell'Union Berlino sta vivendo un brutto periodo in Germania. La formazione della Capitale tedesca dopo un avvio di stagione disastroso, sta lentamente provando a risalire la china in Bundesliga, dove recentemente hanno lasciato l'ultima posizione in classifica. Eliminati dalla Champions League, il ritorno in Italia potrebbe giovare alla carriera dell'ex Juventus, il quale tornerebbe in un campionato che conosce, in una squadra ambiziosa, che gioca con la difesa a tre in cui è specializzato il Campione d'Europa nel 2021. Costo ridotto, volontà d giocatore e società, uniti ad un ambientamento non necessario, sono tanti piccoli elementi che sembrano coincidere per un'operazione pronta a concludersi positivamente.

Le percentuali di riuscita dell'affare Bonucci sono in grande crescita, ma la Roma studia alternative. L'Arsenal fa muro per Kiwior: l'ex Spezia è conteso dai giallorossi, dal Milan, dal Napoli e dalla Lazio, ma i londinesi non sono intenzionati a privarsi del giovane polacco, anche solo con la formula del prestito. Resta viva la pista che porta a Pablo Marí, ma il centrale del Monza non è una priorità, vista la richiesta economica tra i 5 e i 10 milioni dei brianzoli. Una condizione che obbliga i capitolini a vendere prima di poter effettuare l'eventuale ingaggio. Discorso simile per Arthur Theate, il Rennes non è disposto a svendere il difensore belga ex Bologna e la chiave per arrivare a lui potrebbe essere la cessione di uno tra Abraham e Spinazzola. Sullo sfondo rimane vivo anche l'interesse per Oumar Solet, centrale del Red Bull Salisburgo.

Per l'attacco la Roma tiene vivo il sogno Albert Gudmundsson, fin qui protagonista assoluto con la maglia del Genoa in Serie A. Dalla Liguria però arrivano le prime smentite su una sua possibile cessione. Proprio oggi infatti il ds dei rossoblu ha rispedito al mittente i primi interessi scomodi per l'esterno islandese, con queste dichiarazioni alla stampa: "Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà - afferma Marco Ottolini, ds del club del grifone - della società è quella di non cedere nessuno, poi se arriverà un’offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno. Albert è molto forte, sa inserirsi tra le linee e quando ti punta fa sempre la differenza. È cresciuto tanto in questi mesi, ora deve solo imparare un po’ di italiano”.