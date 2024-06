Mercato Roma: Manchester United in pressing su Dybala, si allontana Hummels?

Roma, 27 giugno 2024 – Le strade della Roma e di Paulo Dybala potrebbero separarsi e lasciando i giallorossi con il cerino in mano. Il Manchester United sembra voler ritrovare i fasti dell'epoca di Sir Alex Ferguson e per questo non sembra essere disposto a badare a spese. Dopo aver sondato il talento di Joshua Zirkzee del Bologna per l'attacco, attualmente i Red Devils avrebbero virato proprio sulla Joya giallorossa per completare il proprio reparto offensivo. La vittoria in FA Cup del finale di stagione della squadra inglese ha non solo permesso di riallacciare i rapporti con Ten Hag, confermato sulla panchina anche per la prossima stagione.

Il campanello d'allarme è suonato a Trigoria nella giornata di ieri, quando il club britannico ha chiesto all'agente del giocatore informazioni circa il contratto dell'argentino, attualmente impegnato in Copa America con l'Albiceleste. La clausola dal valore di 12 milioni di euro sul contratto del giocatore romanista è esercitabile a partire da luglio, ma la richiesta di ingaggio da parte del giocatore potrebbe essere un ostacolo difficile da superare per il club inglese. Dybala lascerebbe Roma solo per un contratto dal valore di 6,5 milioni a stagione, cifre elevate per un giocatore classe '93, per altro abbastanza delicato in termini fisici, per una squadra, quella di Manchester, abituata a stagioni massacranti anche da 60 partite e oltre.

È chiaro che un rinnovo con superamento della clausola da parte del club giallorosso permetterebbe di arginare il problema, ma non è detto che la società di proprietà dei Friedkin, dopo essersi tolta di dosso il peso di alcuni ingaggi importanti portati a scadenza, come quelli di Rui Patricio o Leonardo Spinazzola, voglia tornare ad appesantire il bilancio per il contratto della Joya. Certo se c'è un campione in squadra da preservare al momento è proprio il numero 21. Ancora da capire come Florent Ghisolfi vorrà procedere in questo senso per trattenere all'ombra del Colosseo il fantasista sudamericano.

Le notizie da Trigoria non si fermano a questo però, in tema di mercato di entrata i giallorossi hanno infatti registrato il raffreddarsi della trattativa relativa a Mats Hummels. Il focus principale delle trattative per i capitolini al momento è in attacco e tale rimane. I discorsi con il centrale tedesco invece si sono fermati al momento, figlio anche della difficoltà al momento di cedere Chris Smalling. Nonostante un primo sondaggio sul mercato infatti i capitolini non ha ottenuto riscontri per il difensore inglese classe '89, ecco così come il difensore in uscita dal Borussia Dortmund avrebbe cominciato a guardare altrove. Nelle ultime ore infatti l'entourage di Hummels avrebbe cominciato a propria volta a sondare il mercato continentale a caccia di una sistemazione per il giocatore Campione del Mondo con la Germania nel 2014 e finalista di Champions League in questa stagione.