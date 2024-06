Mercato Roma, Morata si complica e Retegui è il piano B. Belotti si avvicina al Como

Roma, 19 giugno 2024 – Si sono accesi da una settimana ormai i riflettori sull'Europeo e per quanto diversi giallorossi siano protagonisti in campo con le rispettive Nazionali, in attesa per altro di chi dovrà giocare la prossima Copa America. I riflettori di casa Roma restano però attivamente puntati sul mercato, in particolare a caccia di quell'attaccante che dovrà raccogliere l'eredità di Lukaku e Azmoun, ritornati alle rispettive società di appartenenza.

Al momento il primo nome sul taccuino giallorosso resta Alvaro Morata, giocatore spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid. L'ex Juventus ha avuto un avvio ideale agli Europei, realizzando il gol che apre le marcature in favore della Spagna nel match di debutto contro la Croazia, poi terminato con un rotondo 3-0. Il giocatore, come capita da un paio di estati a questa parte, era stato avvicinato alla formazione romanista: vecchio pallino di Mourinho, il talento del ragazzo nato a Madrid ha già superato il test del campionato italiano e in coppia con Dybala ha vissuto alcune delle sue migliori annate in carriera. Ghisolfi e De Rossi, proprio come voleva lo Special One, puntano a ricomporre questa coppia di "gemelli del gol", ma se nella scorsa settimana sembrava esserci un'apertura importante da parte del giocatore a un ritorno in Italia, la smentita, almeno momentanea è arrivata proprio dalla bocca del giocatore stesso.

Giovedì sera la Spagna affronterà l'Italia in una sfida che potrebbe consegnare il passaggio del turno aritmetico a una delle due squadre o potenzialmente anche a entrambe in caso di pareggio e risultati positivi dagli altri gironi. Nessuno però giocherà per il pari, al contrario, le furie rosse spagnole sono pronte a dare battaglia, come ha detto lo stesso Alvaro Morata ai microfoni del canale tv spagnolo La 1 "Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita. Io non vedo l'ora". Nella testa il ko patito a Euro 2021 in semifinale ai rigori proprio contro gli azzurri.

Le parole del centravanti classe 1992 non si sono però fermate solo alla sfida contro l'Italia, ma il bomber ha parlato anche del suo futuro con il club, spegnendo al momento ogni potenziale voce di mercato. Se infatti qualche settimana fa a Marca aveva esternato dubbi circa la sua permanenza a Madrid, sponda colchoneros, ecco che le parole dell'attaccante di ieri sembrano riavvicinarlo all'Atletico: "Ci sono molte cose - dice Morata - che hanno il loro peso e che sono importanti. E poi io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid".

Le parole di Morata mettono sicuramente un freno alle voci sempre più insistenti delle ultime settimane. I capitolini non si vogliono fare però trovare impreparati e potrebbero virare sul proprio piano b in caso di mancato arrivo del giocatore spagnolo. La formazione giallorossa nelle ultime ore avrebbe infatti messo sottocchio Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale italiana, anch'egli impegnato a Euro 2024, dove ha debuttato nel finale della sfida contro l'Albania. Stando a quanto emerge da Trigoria, la Roma avrebbe chiesto al club rossoblu informazioni sul giocatore. Il grifone potrebbe chiedere una cifra tra i 20 e i 25 milioni per privarsi del centravanti arrivato in Italia la scorsa estate dall'Argentina, dove ha vestito le maglie di Boca Juniors e Tigre. Quest'anno con la maglia genoana il centravanti italo-argentino ha collezionato 31 presenze, condite da 9 reti e 3 assist.

Nei giorni scorsi si era parlato di come la cessione di Tammy Abraham sbloccherebbe quasi subito i fondi per l'ingaggio del centravanti spagnolo, o anche dell'italo-argentino, ma al momento più che il britannico, sembra avvicinarsi sempre più la cessione del gallo Andrea Belotti. Il futuro del giocatore potrebbe essere legato al destino di una neopromossa, più di preciso a quello del Como. Stando a quanto emerso nelle ultime ore di calciomercato, la Roma avrebbe accettato l'offerta del club lombardo di circa 5 milioni di euro, compresi di bonus, per portare al Sinigaglia il ragazzo ex Torino, Campione d'Europa nel 2021 con la maglia azzurra. Con il sì dei giallorossi ora la palla passa al gallo, il quale sta ancora trattando con il club circa il possibile contratto da firmare. Dovesse accettare la destinazione allora ci sarebbero tutte le condizioni necessarie per rendere il centravanti il primo grande colpo del Como dal suo rientro in Serie A.

Nella stagione che si è appena conclusa il gallo ha vestito prima la maglia della Roma fino a gennaio, per poi trasferirsi in prestito alla Fiorentina. Nel complesso il giocatore ha totalizzato 46 presenze tra le due formazioni, totalizzando un bottino di 10 gol, ancora al di sotto del potenziale di cui è capace, ma in netta ripresa rispetto allo scorso anno. Reduce dalla finale di Conference League perse contro l'Olympiacos, diventare un simbolo della lotta salvezza in un club ambizioso come il Como, il quale però dovrà fare necessariamente i conti con i 20 anni di assenza dal massimo campionato, ecco che la carriera del classe 1993.

La cessione del centravanti potrebbe liberare importante spazio salariale per potersi muovere con più margine nei confronti del fair play finanziario, ma occhio anche a Edoardo Bove e all'interessamento della Premier League su di lui per i fondi giallorossi. Il suo addio potrebbe portare circa 20 milioni nelle casse giallorosse, il Leeds aveva bruciato le tappe anticipando la concorrenza, ma la mancata promozione dalla Championship a messo un freno a tutto. Ora sulle tracce del centrocampista classe 2002 ci sono Everton e Bounemouth.