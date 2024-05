Mercato Roma: Nandez obiettivo concreto, il futuro di Lukaku...

Roma, 21 maggio 2024 – La stagione volge al termine, la Roma ha già stabilito aritmeticamente la propria posizione in graduatoria, stabilendosi al sesto posto, davanti alla Lazio e alle spalle di Atalanta, Bologna e Juventus. L'ultima di campionato dei giallorossi di fatto è solo passerella per la squadra di De Rossi, un'occasione per chi si è visto meno per mettersi in mostra contro una squadra, l'Empoli, in disperata ricerca dei tre punti, per sperare ancora nella salvezza. Questa situazione sta portando a Trigoria il mercato in primo piano. Nonostante ancora non si conosca l'identità di chi prenderà il ruolo di ds giallorosso (Florent Ghisolfi favorito sul ds del Monza François Modesto), i primi colpi potrebbero già essere pronti per consegnare al tecnico capitolino la squadra adatta per ritentare il prossimo anno la scalata alla Champions League, detto che ancora esiste una remota ipotesi di accesso già questa stagione alla massima competizione continentale.

Tra i nomi accostati al club capitolino fin qui, il primo colpo potrebbe arrivare a parametro zero e si tratta di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. L'entourage del giocatore sarebbe in trattativa con i giallorossi, sulla base di un accordo triennale. Dopo 5 anni in rossoblu e un'altalena di esperienze con il club isolano, tra retrocessioni, promozioni e la salvezza conquistata quest'anno, l'uruguayano potrebbe finalmente puntare il salto di qualità vestendo la casacca della Roma a partire da quest'estate. Con i rossoblu il giocatore, arrivato dal Boca Juniors 16 milioni dal Boca Juniors, ha giocato 161 partite, segnando appena 6 reti, tutte siglate in Serie A. Numeri di alto livello, per un giocatore che è diventato uno dei punti fermi della nazionale del proprio Paese, avendo vestito la maglia della "Celeste" per 54 volte, partecipando anche a un Mondiale.

Per un colpo che si avvicina c'è però chi sembra ormai essere già ai saluti. Romelu Lukaku dopo una stagione di debutto in maglia giallorossa a corrente sì alternata, ma al tempo stesso solido sul lungo periodo, con ogni probabilità non verrà riscattato dal club capitolino. I 45 milioni richiesti dal Chelsea per ottenere il contratto del gigante belga sono troppi per le casse della Lupa e salvo clamorosi rinnovi del prestito, il rapporto tra Roma e bomber di origine congolese terminerà il prossimo 30 giugno. La qualificazione in Champions League potrebbe essere l'unico colpo di scena per il proseguo di questo rapporto felice, celebrato anche dai tifosi all'uscita dal campo contro il Genoa. Il cartellino giallo rimediato nell'esultanza per il gol vittoria contro il Grifone, ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni, facendogli così chiudere anzi tempo l'annata in giallorosso. Nel suo futuro sembra sempre più probabile un possibile passaggio in Arabia Saudita, ma occhio a possibili sorprese, con tante società ambiziose a confrontarsi con la nuova versione della Champions League, che potrebbero richiedere le qualità del bomber prossimo a diventare un ex giallorosso.