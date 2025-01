Mercato Roma: il Sunderland fa sul serio per Enzo Le Fée, Prati tra le alternative?

Roma 9 gennaio 2025 - Non è facile per nessuno adattarsi al calcio italiano, non importa il tuo valore in patria, il tuo pedigree calcistico o anche la tua compatibilità con il modulo di chi ti allenerà. Il caso di Enzo Le Fée è l'ennesima conferma delle difficoltà per alcuni giocatori stranieri a incidere al loro arrivo in Italia, nonostante l'investimento importante fatto su di lui. Centrocampista classe 2000, in estate i giallorossi hanno investito circa 23 milioni di euro per strapparlo al Rennes e mettergli la maglia con la Lupa sopra al petto, ma fin qui le prestazioni sono state solo che deludenti. L'infortunio alla seconda partita di Serie A non ha certamente aiutato, ma al suo rientro ha faticato a trovare minuti sia con Juric prima, sia adesso con Ranieri, dove ancora non ha messo piede in campo. Per lui fin qui appena 10 presenze totali tra tutte le competizioni per un totale inferiore ai 500 minuti in campo: poco più di una comparsa nella stagione romanista.

Questo scarso impiego ha messo Florent Ghsiolfi nella condizione di farsi domande circa la permanenza in giallorosso di Le Fée, e sondando il mercato avrebbe incassato l'interesse di diversi club. Nelle scorse settimane era stato il Real Betis il primo club a manifestare le proprie intenzioni circa il futuro del giocatore francese, ora però ci sarebbe stato un netto sorpasso nelle trattative. Stando a quanto trapela da Trigoria infatti, nelle ultime ore il Sunderland ha fatto netti passi avanti nella trattativa e potrebbe arrivare nei prossimi giorni alla fumata bianca definitiva. I capitolini avrebbero accettato un accordo in prestito con obbligo di riscatto condizionato in favore de Black Cats, soprannome della squadra bianco rossa e nera.

A spingere molto per questa trattativa sarebbe l'allenatore del club inglese, ovvero Régis Le Bris. Il tecnico conosce bene Le Fée avendolo guidato ai tempi del Lorient, quando proprio sotto la guida dell'allenatore francese, il centrocampista oggi della Roma giocò la sua migliore stagione, in termini statistici, della sua carriera. L'obbligo di riscatto per il trasferimento sarebbe fissato intorno alle stesse cifre che avevano permesso ai giallorossi di portarlo via dal Rennes. La condizione dell'obbligo scatterebbe in caso di promozione degli inglesi dalla Championship, la seconda serie del calcio inglese, alla Premier League. Attualmente il Sunderland occupa la quarta posizione, in un campionato dove solo le prime due vengono promosse direttamente, mentre dal terzo al sesto posto ci si giocano i playoff promozione.

Ora resta da convincere il giocatore ad accettare la destinazione, per arrivare alla conclusione positiva della trattativa. In caso di cessione, la Roma sta studiando possibili nuovi innesti a centrocampo. Tra le possibili alternative, nelle ultime ore sono emersi i nomi di Antoine Makoumbou e Matteo Prati del Cagliari. Claudio Ranieri ha lavorato con entrambi e potrebbe gradire un loro arrivo in giallorosso, ma prima si dovrà finalizzare la trattativa per la cessione di Le Fée. Si parla per ora solo di ipotesi, che potrebbero potrebbero diventare piste concrete in caso di addio del centrocampista francese.