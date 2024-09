Mercato Roma: Abraham al passo d'addio, ieri le visite di Abdulhamid

Roma 27 agosto 2024 - Il calciomercato è come una porta girevole dove i destini dei giocatori si incrociano in un continuo via vai di persone. In questa ultima settimana di trattative la porta d'ingresso di Trigoria sembra pronta a girare ancora diverse volte. A fronte infatti di un mercato di altissimo profilo in entrata, la Roma dovrà sicuramente battere cassa e dopo ben 6 ingaggi, le sole cessioni di Andrea Belotti e Houssem Aouar non bastano. Il prossimo nome sulla lista dei partenti resta quello di Tammy Abraham, la cui partenza si avvicina sempre di più.

Dopo infatti aver visto naufragare la possibilità di vederlo rimanere in Italia, dove il Milan lo aveva richiesto come possibile vice-Morata, si è tornati all'ipotesi a lungo caldeggiata per la cessione del britannico della Roma, ovvero il ritorno in patria in Premier League. Il mercato inglese non si è scaldato subito, ma nelle ultime giornate il West Ham avrebbe virato con decisione per riportare a Londra Abraham, dopo essere cresciuto nel Chelsea, prima del passaggio in giallorosso. L'accordo tra i due club è molto vicino e si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro per vedere il sì definitivo della Roma al suo trasferimento. Il giocatore nella sfida di domenica contro l'Empoli non si è nemmeno scaldato, a testimoniare ulteriormente la sua lontananza dal progetto romanista, essendosi visto preferito Shomurodov.

Nelle prossime ore gli Hammers potrebbero non solo strappare il sì dai giallorossi, ma anche chiudere l'accordo economico con il giocatore. Da Londra filtra ottimismo, il giocatore avrebbe anche accettato di ridurre il proprio ingaggio per tornare protagonista in patria, rinunciando così a parte dei 6 milioni annuali che attualmente percepisce in giallorosso. Tutte scelte per rilanciare la carriera del classe 1997, nuovamente messa a repentaglio dal pesantissimo infortunio che lo ha colpito nelle ultime battute della stagione 2022-23 e da cui ancora non si è pienamente ripreso. I soldi incassati dalla cessione di Abraham, Florent Ghisolfi dovrebbe destinarli all'acquisto di un nuovo difensore centrale, con Kevin Danso in cima alla lista delle preferenze. Il Lens ha rifiutato la prima offerta della Roma per il giocatore, ma un nuovo rilancio potrebbe strappare il sì della squadra francese.

In attesa di conoscere chi completerà il reparto dei centrali, la Roma è pronta a salutare un nuovo acquisto in Saud Abdulhamid. Nel pomeriggio di ieri infatti il terzino saudita è atterrato a Fiumicino, prima poi di trasferirsi a Trigoria per le consuete visite mediche di rito prima della firma su nuovo contratto. Il giocatore arriva dai campioni della Saudi Pro League dell'Al-Hilal, squadra in cui militano Koulibaly, Milinkovic-Savic, Mitrovic e anche Neymar, e il suo passaggio in giallorosso a titolo definitivo verrà pagato circa 2,5 milioni di euro. Il giocatore ricoprirà il ruolo di vice per Zeki Çelik, mentre Rick Karsdorp è ufficialmente sul mercato e in questi ultimi giorni di trattative si cercherà una possibile sistemazione anche per lui (Besiktas sempre forte sul cartellino del giocatore).