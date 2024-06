Mercato Roma: anche il Tottenham su Abraham, la sua cessione aprirebbe a Morata

Roma 15 maggio 2024 - L'attacco resta il tema caldo in casa Roma quando si parla di mercato e la calma che adesso si respira fuori dai cancelli di Trigoria sembra la tipica prima della tempesta. Detto che non si sa quando si cominceranno seriamente ad agitare le acque circa eventuali cambi di uomini nella rosa giallorossa, è solo una questione di tempo, prima che ciò accada e chissà che già nelle prossime giornate non si possa innescare questo domino di mercato. Attualmente nella formazione capitolina, tra gli attaccanti di ruolo De Rossi può contare il solo Tammy Abraham, con Romelu Lukaku e Sardar Azmoun che vedranno i propri contratti tornare ai rispettivi proprietari, ovvero Chelsea e Bayer Leverkusen, una volta scaduto il 30 giugno il proprio prestito sulle sponde del Tevere. Con un reparto ridotto a un uomo solo sarebbe logico pensare che almeno l'inglese avrebbe il posto sicuro per la prossima stagione, ma questo non sembra essere il caso.

Dall'Inghilterra si stanno intensificando sempre di più le voci di mercato relative al centravanti britannico numero 9 in giallorosso. Dopo Aston Villa, Everton, West Ham e Leicester infatti, anche il Tottenham avrebbe chiesto informazioni circa quale potrebbe essere la richiesta capitolina per il contratto del ragazzo classe '97 ex Chelsea. Paratici negli ultimi anni ha svolto il ruolo di direttore sportivo nel club londinese, portando tanti talenti oltre la Manica dall'Italia: da Kulusevski agli italiani Vicario e Udogie, passando per l'ultimo arrivato ragusin; e sebbene non ricopra più il ruolo, il suo erede Scott Munn sembra pronto a tenere viva questa tradizione, se così la vogliamo definire, aggiungendo Tammy Abraham al proprio taccuino. Al momento la Roma sembra chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro per il cartellino del proprio giocatore, ma il grande interesse che sta suscitando potrebbe far scatenare un'asta di mercato.

Uno scenario ideale per la Roma, che in caso di cessione del centravanti britannico avrebbe tutte le risorse necessarie per tentare l'assalto ad Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha una clausola rescissoria di circa 15 milioni di euro che gli consentirebbe di liberarsi dall'Atletico Madrid. Il suo contratto è molto ricco, ma la cessione di Abraham libererebbe i giallorossi di un altro ingaggio pesante e contemporaneamente garantirebbe i fondi per esercitare la clausola rescissoria dei Colchoneros. Occhio però alla concorrenza, oltre a quella della Juventus infatti si registra l'interessamento importante del Fenerbahçe di Mourinho. Già pallino del tecnico lusitano quando allenava i giallorossi, ora lo Special One sogna di convincere il bomber spagnolo a trasferirsi in Turchia per difendere i colori della squadra di Istanbul. L'attaccante spagnolo, nella passata stagione, ha collezionato 48 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 2.966 minuti giocati, dove ha realizzato ben 21 gol, consegnando anche 5 assist.