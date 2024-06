Roma, ufficiale: De Rossi rinnova con il club fino al 2027

Roma 25 giugno 2024 - Non era di certo un segreto, l'annuncio era nell'aria da giorni, ma da oggi è una certezza. La Roma aveva scelto Daniele De Rossi per il proprio futuro in panchina e il tecnico aveva scelto la causa giallorossa, come sempre ha fatto nella propria carriera, ora però è tutto nero su bianco. Ecco il comunicato del club capitolino che certifica il rinnovo dell'allenatore con la squadra per i prossimi tre anni.

"L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà – il Friedkin Group – aveva annunciato in una nota la volontà di continuare con DDR. “Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele”, le parole dei Proprietari sul comunicato del 18 aprile scorso. Le intenzioni del Club si sono poi tramutate in un contratto triennale, che l’allenatore – classe 1983 – ha sottoscritto con entusiasmo, continuando la simbiosi naturale con questa squadra, la sua squadra. La Roma".

Una storia d'amore che si rinnova dunque e dopo le 17 stagioni vissute in campo con la maglia della prima Squadra, escludendo così anche il periodo delle giovanili, e i sei mesi passati in panchina come capo allenatore di questa stagione, il rapporto tra le parti proseguirà per i prossimi tre anni, in un rapporto che si presuma possa riportare già questa stagione i giallorossi nella competizione di vertice del calcio europeo, ovvero la Champions League.

De Rossi fu scelto lo scorso 16 gennaio per sostituire a stagione in corso l'esonerato, anche un pizzico a sorpresa, José Mourinho. Inizialmente ipotizzata come una scelta per calmare gli umori della piazza, in larga parte ancora a sostegno dello Special One, DDR si è dimostrato all'altezza del compito, cedendo il passo in Europa League solo ai Campioni di Germania del Bayer Leverkusen, mentre in campionato per una questione di pochi punti si è fermato al sesto posto, garantendo però l'accesso del club alla prossima stagione di Europa League. In 26 partite da allenatore del club giallorosso, l'ex capitano ha ottenuto 14 vittorie, con 6 pareggi e 6 sconfitte, per una media punti di 1,89 punti in Serie A e 1,75 in Europa. Una solida base di partenza su cui la proprietà romanista punta di costruire il proprio futuro, come testimoniato dal triennale siglato insieme.