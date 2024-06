Mercato Roma: passi in avanti per il rinnovo di Svilar, si insiste per Bodart come secondo

Roma 25 giugno 2024 - Una delle grandi sorprese avvenute nella stagione calcistica della Roma è stato senza dubbio il cambio a stagione in corso della gerarchia tra i portieri. Se con Mourinho più volte il tecnico si è lamentato di come Mile Svilar non fosse al livello del collega Rui Patricio, con Daniele De Rossi invece il ruolo è stato messo in discussione e alla fine a prevalere è stato proprio il ragazzo serbo, ma nato in Belgio. Questo ha spinto dietro il portoghese nelle rotazioni e risolto anzitempo il problema di chi eventualmente avrebbe preso il posto dell'esperto numero uno lusitano in questa prossima stagione. Già perché il 30 giugno il contratto dell'ex Sporting Lisbona e Wolverhampton scadrà e sebbene il suo addio fosse deciso ormai da tempo, le scelte dell'allenatore giallorosso hanno già selezionato l'estremo difensore del futuro capitolino.

Proprio per blindare il proprio portiere, in questi giorni si sono tenuti a Trigoria colloqui con l'entourage del giocatore, così da allontanare ogni possibile voce di mercato, adeguando il contratto del ragazzo classe '99 al suo nuovo ruolo in rosa. Al momento il giocatore percepisce circa un milione di euro a stagione, mentre gli agenti del numero 99 capitolino puntano a raddoppiare questa cifra, probabilmente si può chiudere anche meno, con la Roma forte del contratto attuale in scadenza nel 2027. L'estremo difensore capitolino in quest'annata ha vestito la casacca capitolina per 30 volte tra tutte le competizioni, subendo 32 reti e concludendo 10 incontri con la rete inviolata.

La "promozione", se così si può definire, di Svilar al ruolo di numero 1, di fatto ha sguarnito quello di vice, una posizione sempre molto sottovalutata all'interno di una squadra. Proprio dal Belgio la Roma attualmente starebbe tentata di pescare il suo futuro numero 12. I giallorossi sono infatti ormai da qualche giorno in trattativa con lo Standard di Liegi per convincere Arnaud Bodart, portiere classe 1998 del club belga, a vestire il giallorosso capitolino nella prossima stagione. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2025, Florent Ghisolfi sta trattando con la formazione biancorossa sulla base di circa 4 milioni di euro, con pronto un contratto quadriennale da far firmare al ragazzo ventiseienne.

Ma chi è Arnaud Bodart? Il giocatore è un figlio d'arte, o meglio nipote d'arte, perché suo nonno Jean Bodart, scomparso nel novembre 2011, è stato portiere a cavallo tra gli anni 60 e 70, mentre lo zio Gilbert Bodart ha un passato anche in Italia. Lo zio del papabile nuovo portiere giallorosso ha vestito per 15 anni proprio la maglia dello Standard Liegi, prima di passare una stagione in Francia nel 97-98, passando poi in Italia con le maglie di Brescia e Ravenna, prima delle due stagioni con Beveren e Wevelgem City che hanno fatto da preludio al suo ritiro. Un portiere eclettico Gilbert, non solo titolare della nazioanle fiamminga tra gli anni 80 e 90, ma è anche stato un portiere goleador, avendo realizzato ben 13 gol in carriera, tutti su calcio di rigore. Anche Arnaud si è tolto il gusto del gol, realizzandone uno nel novembre del 2020, anche se a differenza dello zio, fin qui nella propria carriera, dalle giovanili fino a oggi, ha sempre vestito solo la casacca dello Standard Liegi.

Cessioni: Karsdorp sul radar dell'AEK Atene, Darboe vuole la Sampdoria

Il mercato Roma non si può fare di soli acquisti. Per finanziare ogni acquisto sarà necessario vendere e al netto di alcune possibili cessioni eccellenti, con Nicola Zalewski e Edoardo Bove in pole position subito dietro ad Tammy Abraham, in casa capitolina ci sono anche molti esuberi da piazzare. Al momento uno dei più vicini a salutare la Capitale sembra essere Ebrima Darboe. Il giocatore gambiano ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Sampdoria e sotto gli occhi attenti di Andrea Pirlo è tornato a far splendere il proprio talento. Ora il giocatore ha su di sé gli occhi anche di alcune squadre di Serie A, ma non avrebbe dubbi sul proprio futuro: lui vuole restare sulla sponda blucerchiata di Genova. Il club si è convinto della sua utilità e punta su di lui per tentare la risalita nel massimo campionato la prossima stagione. Alla Roma interessa una cessione a titolo definitivo, ma non è detto che non si possa puntare anche su un rinnovo del prestito, magari inserendo un possibile riscatto in favore della formazione doriana.

Il giocatore non è però il solo sul banco dei partenti. Stando a quanto trapela da Trigoria, nelle ultime ore si starebbe registrando un importante interesse dell'AEK Atene nei confronti di Rick Karsdorp. Il giocatore olandese avrebbe attirato le attenzioni dei vice campioni di Grecia. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno 2025, il club capitolino potrebbe accettare l'idea di lasciar partire il terzino olandese, in un reparto che vedrà anche Rasmus Kristensen lasciare la Capitale, lasciando così il solo Zeki Çelik come unico uomo nel ruolo per De Rossi. Quest'anno per il numero 2 capitolino 28 presenze, con un gol e 3 assist registrati.

Stadio: comunicato del Comune di Roma sul colloquio tra Gualtieri e la Ceo Roma Souloukou

Nella giornata di ieri la Ceo della Roma, Lina Souloukou ha incontrato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, circa la realizzazione del progetto sul nuovo stadio della squadra giallorossa nel Comune di Pietralata. Ecco il comunicato del Comune sull'incontro tra le parti.

"Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’amministratore delegato della As Roma Lina Souloukou, hanno avuto questo pomeriggio una lunga e cordiale telefonata. Nel corso del colloquio, l’amministratore delegato della Roma ha ribadito la volontà di arrivare quanto prima alla realizzazione del progetto dello stadio di Pietralata, confermando la piena intenzione della società di raggiungere questo storico risultato. Il Sindaco da parte sua ha ribadito alla Ceo la totale e piena collaborazione della amministrazione comunale nei confronti del progetto che prosegue il suo iter nei tempi previsti, e quindi senza ritardi, compatibilmente con i passaggi tecnici che una sfida del genere comporta"