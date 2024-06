Calciomercato Serie A: Calhanoglu giura fedeltà all'Inter: "Voglio vincere ancora qui "

Milano, 25 giugno 2024 – Il giocatore più chiacchierato sulla piazza del calciomercato di Serie A continua ad essere senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu. Dopo giorni di voci riguardanti il forte interesse del Bayern nei confronti del regista turco impegnato ad Euro2024 con la sua nazionale, ci ha pensato lo stesso giocatore a rompere la cortina di silenzio dietro a cui si era trincerato in questi ultimi tempi, pubblicando una lunga lettera aperta in cui ha cercato di rassicurare i tifosi nerazzurri sul suo amore nei confronti dell’Inter: “Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media – scrive Calhanoglu – vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione. Fino ad ora mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni perché sono concentrato sulla nazionale turca, di cui sono capitano ad Euro2024. Tuttavia, ritengo che sia ora opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all’Inter e il rapporto che condivido con il, club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sarò entusiasta di vincere ancor più trofei con l’Inter in futuro. In questo momento sono concentrato sul fatto di rendere felice la gente del mio Paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Forza Inter”. Una presa di posizione netta, che getta acqua sul fuoco dei rumors di mercato, i quali però non si placano. In particolar modo quelli provenienti da Germania e Turchia, da cui arrivano voci di una possibile offerta da circa 70 milioni e 8 per il giocatore, che il Bayern potrebbe recapitare all’Inter nelle prossime ore. Sempre dalla Germania arriva anche la notizia dell’annuncio di Serhou Guirassy di voler dire addio allo Stoccarda. L’attaccante francese, che con “I Rossi” è esploso in questa stagione in cui ha siglato 30 gol in 30 partite disputate, è da tempo nel mirino del Milan: per liberarlo da vincolo che lo lega allo Stoccarda, i rossoneri dovrebbero pagare una clausola di circa 17,5 milioni di euro. Una cifra senza dubbio inferiore a quella che serve per strappare Joshua Zirkzee al Bologna, altro grande obiettivo di mercato dei rossoneri. Sull’olandese è però sempre più forte la concorrenza del Manchester United, che – come il Milan – sembra intenzionato a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni e sta trattando con l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, per abbassare le pretese sulle commissioni (15 milioni). Anche arrivare a Guirassy potrebbe però non essere semplice per il club rossonero, perché il giocatore è anche nel mirino del Borussia Dortmund. Nel frattempo, i rossoneri – che non mollano la pista Emerson Royal per la corsia difensiva di destra – puntano a rinforzare la mediana e il nome nuovo – rilanciato da Milannews – è quello del brasiliano André Trinidade, in forza al Fluminense. Tra i club più attivi sul mercato, però, c’è anche la Lazio che nelle ultime ore ha avuto un incontro con l’Udinese per Lazar Samardzic: la strada che porta al talento serbo con cittadinanza tedesca è però tutt’altro che semplice, perché l’Udinese che almeno 25 milioni. Il club capitolino, intanto, sembra fortemente interessato anche a Mason Greenwood. Anche in questo caso, però, i 30 milioni chiesti dal Manchester United per il cartellino del giocatore, rappresentano un ostacolo non indifferente. Infine, nelle prossime ore la Juve dovrebbe ufficializzare il colpo Douglas Luiz, mentre il Bologna dovrebbe chiudere positivamente il discorso per Emilo Holm (allo Spezia circa 7 milioni di euro) e Robin Gosens.