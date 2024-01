Mercato Roma: accordo raggiunto per Angeliño, ma è necessario vendere prima

Roma 25 gennaio 2024 - Se i giallorossi si sono presi una pausa dalla quotidianità di Trigoria per volare in Arabia Saudita a giocare l'amichevole con l'Al Shabab, lo stesso non si può dire di Tiago Pinto e degli altri uomini mercato giallorossi. Nelle ultime ore infatti il gm della squadra avrebbe chiuso la partita per portare a Roma il terzino sinistro spagnolo Angeliño. Il giocatore è di proprietà del Lipsia, ma attualmente sta giocando in prestito al Galtasaray, dove è sceso in campo ben 19 volte tra campionato turco e Champions League realizzando un gol e un assist.

L'accordo tra le parti sarebbe arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi romani dal valore di circa 6 milioni di euro, mentre per i giallorossi di Turchia sarebbe andato probabilmente un indennizzo da parte del club tedesco. Una formula simile a quella che nelle ultime ore ha portato Viña dalla Roma, o meglio dal prestito al Sassuolo, in Brasile, con il giocatore prossimo ad essere ufficializzato come nuovo terzino del Flamengo, con i capitolini che forniranno ai neroverdi un nuovo giocatore come indennizzo per la fine anticipata del prestito, così da poter incassare gli 8 milioni della cessione dell'uruguayano. Prima di poter ufficializzare l'ingaggio di Angeliño, i lupacchiotti attendono una nuova uscita, così da fare spazio nel proprio budget, per inserire il giocatore nella propria lista di iscrizione al campionato di Serie A.

I candidati principali a lasciare il club romanista sono attualmente tre: Kumbulla, Renato Sanches e Çelik. Tra tutti al momento il candidato numero uno a lasciare il club sembra essere Marash Kumbulla. Dopo aver subito nel finale dello scorso anno un pesante infortunio al ginocchio, il giocatore non è ancora rientrato in campionato, svolgendo solo allenamenti differenziati con la prima squadra. La data del suo rientro a pieno regime nei meccanismi della squadra però è ormai prossima. Nella seconda parte di stagione infatti ci si aspetta il giocatore possa essere regolarmente impiegato. Persistono però i dubbi sulla sua condizione. Su di lui si sarebbero mosse Cremonese e Verona, i grigiorossi lombardi chiedono assicurazioni sul suo stato fisico dopo la delicata operazione che ha subito, mentre i gialloblu veneti potrebbero riaccogliere il giocatore albanese, ma probabilmente solo con la formula del prestito. Tiago Pinto si muove per capire dove sistemare il difensore classe 2000, acquistato nel 2020 con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus.

Resta complicata la situazione di Renato Sanches. La Roma resta nell'ordine di idee di terminare anzitempo il prestito del portoghese, a causa anche del ricco contratto che si porta dietro. I parigini dall'altra parte però non vogliono ritrovarsi un esubero in più da gestire in rosa e chiedono ai capitolini di aiutare a trovare una nuova destinazione, in caso di chiusura anticipata del trasferimento a titolo temporaneo. Nelle giornate scorse si era fatto avanti il Besiktas, ma la pista da allora si è raffreddata. Per Çelik l'ipotesi di un ritorno in Turchia è viva, ma lontana dal concretizzarsi.