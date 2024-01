Mercato Roma: rivoluzione last minute, Belotti e Kumbulla via. Ottimismo per Baldanzi

Roma 31 gennaio 2024 - Ultime ore da vera protagonista del mercato per la Roma, che nelle ultime tre giornate di questa sessione di mercato potrebbe portare a termine con esito positivo ben quattro trattative. La prima è già andata in porto ed ha vestito di giallorosso Angeliño, nuovo terzino sinistro a disposizione di De Rossi, che ora potrà gestire quattro giocatori per due posizioni, con Karsdorp e Kristensen a destra, e Spinazzola a sinistra proprio con lo spagnolo, mentre Zalewski è considerato come papabile cambio di El Shaarawy nel tridente offensivo.

L'arrivo dello spagnolo dal Lipsia non è però la sola trattativa che i giallorossi, verosimilmente, chiuderanno in questi ultimi due giorni di mercato: la sessione di mercato invernale infatti terminerà nella serata di domani alle ore 20. In questo momento sono tre i tavoli su cui gli uomini mercato stanno lavorando: due in uscita con la Fiorentina su Belotti e il Sassuolo a richiedere Kumbulla, mentre in entrata si tenta di portare in giallorosso Baldanzi dell'Empoli.

Andando con ordine, nella mattinata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e l'agente del giocatore per discutere i dettagli relativi al contratto dell'attaccante. La Roma avrebbe infatti già accettato l'offerta del prestito oneroso secco per portare il bomber ex Torino a Firenze, ora resta solo da definire l'accordo tra club viola e attaccante per poter poi vedere la fumata bianca con il conseguente deposito del contratto in Lega. L'obiettivo è cercare di chiudere tutte le pratiche entro oggi, così da non dover correre nell'ultimo giorno di mercato e potersi concentrare i giallorossi su Baldanzi e i viola su Giovanni Reyna o Albert Gudmundsson.

Non solo la cessione del gallo Belotti, anche la trattativa per l'uscita di Kumbulla è ben avviata e prossima ad un lieto fine. Il difensore albanese, reduce dal pesante infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box dallo scorso maggio fino alle ultime settimane, quando ha ricominciato a correre e allenarsi insieme ai compagni, come dichiarato dallo stesso De Rossi nel prepartita di Salerno. Difficile però che possa trovare spazio con l'arrivo di Huijsen, la crescente leadership di Llorente e il vicino rientro di Smalling. Così nella serata di ieri i discorsi con il Sassuolo si sono intensificati e avrebbero permesso alle due squadre di trovare un accordo per la cessione del centrale ai neroverdi. L'operazione si chiuderà sulla base del prestito secco fino al termine della stagione. La mancata cessione di Nehuen Perez dall'Udinese al Napoli, ha defilato i friulani da questa trattativa permettendo agli emiliani di portare a termine la trattativa.

Più complicata invece la trattativa per vestire di giallorosso Baldanzi. Le uscite sopracitate forniscono ai giallorossi un importante margine di manovra per puntellare la rosa di Daniele De Rossi. Il profilo del fantasista dell'Empoli classe 2003 è considerato l'ideale cambio di Dybala nella formazione capitolina, per un'operazione dal valore intorno ai 15 milioni di euro, per il prestito fino a fine stagione, con obbligo di riscatto da pagare in estate. I toscani però, in piena lotta per non retrocedere, puntano ad ottenere come contropartita tecnica uno tra Pisilli e Pagano, con il secondo attualmente favorito a fare il percorso inverso rispetto a Baldanzi. In giornata potrebbe esserci l'accelerata decisiva per vestire di giallorosso il centrocampista dell'Empoli.