Mercato Roma: Belotti si avvicina al Como, Shomurodov torna al Cagliari?

Roma 22 giugno 2024 - Bisogna alleggerire il monte ingaggi e se nel tentativo di eseguire questo si riusciranno anche a incassare soldi utili per finanziare il mercato, tanto meglio. La missione di Florent Ghisolfi è ardua, ma non impossibile: sfoltire la rosa e ringiovanirla, senza però compromettere la competitività di Daniele De Rossi quando la prossima stagione cercherà di conquistare il tanto agognato ritorno in Champions League. Uno dei temi caldi dell'estate sarà senza dubbio quello relativo alla ricerca di un centravanti, con le poche garanzie fornite da Tammy Abraham, insieme agli addii di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, giocatori che con ogni probabilità non saranno gli unici del reparto offensivo a cambiare casacca. Se però per il belga e l'iraniano la ragione dell'uscita è il mancato riscatto da parte dei giallorossi, per altri attaccanti sulla lista dei partenti saranno necessarie trattative complicate e non sempre soddisfacenti.

Uno dei principali candidati al momento a lasciare il club è senza dubbio il gallo Andrea Belotti. Dopo che la Roma ha trovato l'accordo con il Como dal valore di circa 4,5 milioni più bonus per arrivare a 5 infatti era attesa in queste ore la decisione del centravanti ex Torino e Campione d'Europa nel 2021 con l'Italia circa il suo futuro. Stando a quanto trapela da Trigoria circa questa trattativa, il giocatore avrebbe aperto a un passaggio sulle sponde del Lago di Como per vestire il prossimo anno la casacca azzurra della formazione lombarda. Stando a quanto è emerso, l'intervento di Cesc Fabregas, allenatore della formazione, potrebbe aver convinto definitivamente l'attaccante. Nelle prossime ore l'entourage del giocatore incontrerà gli uomini mercato della neopromossa a caccia dell'accordo che lo porterà in Lombardia.

Se da questo punto di vista la trattativa sembra ben avviata e diretta ora sempre più a un lieto fine, è più complicata quella per smaltire dalle casse della Roma il contratto di Eldor Shomurodov. Dopo non aver convinto con la casacca giallorossa, il centravanti uzbeko ha vissuto prima la metà di stagione conclusiva della passata annata con lo Spezia, poi terminata tristemente con la retrocessione, poi tutta la stagione attuale con la maglia del Cagliari. Un'esperienza in chiaroscuro dove il giocatore non ha brillato, portando così il club sardo a non riscattare il centravanti asiatico per i 9 milioni pattuiti la scorsa estate, da aggiungere al milione di prestito oneroso. Il suo tempo in rossoblu potrebbe però non essersi esaurito. Nonostante tutto infatti il ds del club sardo non avrebbe chiuso definitivamente la porta al giocatore e potrebbe nei prossimi giorni risedersi al tavolo delle trattative con i capitolini, a caccia di un accordo conveniente per trattenere in Sardegna il giocatore classe 1995. La Roma è aperta alla trattativa, ma il suo esito ancora non è scontato. La volontà del nuovo allenatore sardo potrebbe essere la spinta decisiva per riportare i sardi sulle tracce dell'attaccante.