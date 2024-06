Mercato Roma: De Rossi chiama Morata, fissato incontro con il suo entourage

Roma 14 giugno 2024 - Il mercato giallorosso è in pieno corso d'opera e Florent Ghisolfi sta cercando di lavorare su più tavoli per costruire quanto prima la Roma del domani. Dopo l'incontro con Fali Ramadani, dove si è discusso di Federico Chiesa e Diego Llorente in primis, aprendo però anche ad altri nomi, come quello di Ivan Fresneda, a breve potrebbe esserci un nuovo incontro con un gruppo di agenti, nello specifico quello che cura gli interessi di Alvaro Morata, da diverse sessioni di mercato avvicinato ai capitolini, senza che questi mai riuscissero ad affondare realmente il colpo. Ora con Daniele De Rossi in panchina si potrebbe aprire un nuovo capitolo di questa telenovela che si trascina ormai da diversi anni.

Nelle ultime ore infatti il tecnico della Roma si sarebbe convinto che Alvaro Morata sia il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Romelu Lukaku e guidare i capitolini nell'assalto alla Champions League sotto la guida tecnica dell'ex capitano con il numero 16. A Trigoria nelle ultime ore si starebbe infatti organizzando l'incontro proprio con l'entourage del centravanti spagnolo ex Juventus, per capire i margini di manovra del club giallorosso. Da parte sua il giocatore ha già aperto all'addio all'Atletico Madrid, con cui però ha contratto fino al 2026. Il prezzo non dovrebbe superare i 20-25 milioni di euro per il cartellino del ragazzo nato a Madrid, ma al tempo stesso la richiesta economica del classe 1992 potrebbe fare la differenza tra un semaforo verde di avvio delle contrattazioni o uno rosso che porterebbe a virare su altri obiettivi.

L'attaccante apprezzerebbe molto il ritorno in Italia, ma i giallorossi non sono i soli disposti a offrirgli un porto sicuro. Anche il Napoli avrebbe chiesto informazioni, qualora l'operazione Lukaku non dovesse andare in porto, in una delle tante sliding doors del mercato, mentre sono in calo le quotazioni di un ritorno in bianconero alla Continassa, vista la sempre più concreta idea della Juventus di acquistare Douglas Luiz dell'Aston Villa. Per il capitano della nazionale spagnola quest'anno 48 presenze con i Colchoneros, con i quali ha segnato 21 gol e regalato 5 assist ai compagni di squadra.

Per una trattativa in entrata che potrebbe accendersi, ce ne sono anche di quelle la cui fiammella della speranza per un esito positivo diventa più lieve. Sembra infatti allontanarsi al momento il rinnovo di Leonardo Spinazzola, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Sul giocatore infatti si sarebbe inserito il Napoli, con l'idea di fornire ad Antonio Conte un esterno di livello internazionale al netto dei problemi fisici, da sempre tallone d'Achille del giocatore nato a Foligno. De Rossi avrebbe dato il proprio via libera alla trattativa di rinnovo da parte giallorossa, ma il contratto è molto pesante e forse il terzino azzurro potrebbe preferire affacciarsi a una nuova sfida dopo 5 stagioni vissute sulle sponde giallorosse del Tevere.