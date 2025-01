Mercato Roma: debutto per Rensch in campo, solo panchina per Gollini

Roma, 27 gennaio 2025 – È stato un weekend vincente per la Roma, un epilogo ideale per una settimana lunga e faticosa sotto tutti i punti di vista. I giallorossi avevano infatti aperto la scorsa settimana con la fiducia di chi era reduce da un successo importante nella sua rincorsa per l'Europa dopo la vittoria contro il Genoa. Il successo con i rossoblù aveva dato una spinta importante in classifica e aperto in maniera positiva i lavori dei giorni successivi. Dal campo di Trigoria ai suoi uffici, anche i primi tasselli del mercato stavano cominciando a incastrarsi, arrivando fino all'ufficialità dell'arrivo al Lens di Mathew Ryan, dopo i ritardi dovuti a un supplemento di visite mediche da parte del club francese.

Questa cessione ha sbloccato l'arrivo di un nuovo vice-Svilar, ma questo trasferimento sarà ufficialmente concluso solo più tardi nella settimana. Giovedì infatti la Roma vola ad Alkmaar dove purtroppo i giallorossi non riescono a superare il proprio tabù in trasferta, cadendo per 1-0 contro i biancorossi. Contestualmente a questo però gli ingranaggi del mercato continuano a muoversi e Florent Ghisolfi è libero a Trigoria di annunciare il primo ingaggio della sessione di mercato invernale romanista. Dall'Ajax i capitolini infatti prelevano a titolo definitivo Devyne Rensch, difensore di fascia destra, ma all'evenienza anche braccetto, classe 2003. Per lui una spesa di circa 6 milioni bonus compresi, quasi un regalo per il valore del giocatore, visto come il suo contratto sarebbe scaduto a giugno.

Rientrati dalla trasferta in terra olandese, i capitolini hanno conosciuto il nuovo compagno di squadra e contestualmente il giorno dopo è approdato a Trigoria anche un secondo volto nuovo. Venerdì infatti è stato il giorno del sopracitato Pierluigi Gollini. Il giocatore è arrivato a titolo definitivo dall'Atalanta per circa 800mila euro ed ha preso a pieno titolo il ruolo di nuovo secondo portiere dei capitolini, potendo così dare maggiore supporto alle spalle di Mile Svilar.

Così con due volti nuovi e già schierabili la Roma si è presentata alla trasferta di Udine e con grande sorpresa Claudio Ranieri a uno dei due ha voluto dare fiducia. Per concedere un po' di riposo a Hummels dal primo minuto contro i friulani si è visto Rensch. L'olandese ha giocato tutto il primo tempo sulla fascia di destra, con Çelik nel ruolo di braccetto, poi nella ripresa, per i 25 minuti in cui è rimasto in campo è stato proprio l'ex Ajax a sostituire il turco al fianco di Mancini e N'Dicka. Nei 70' complessivi giocati per lui un tiro in porta, 3 cross tentati e 36 passaggi completati, con 6 duelli vinti su 8 e 3 intercetti. Numeri incoraggianti per chi può essere il jolly difensivo per svoltare già oggi la stagione romanista, ma soprattutto diventare un pilastro della retroguardia futura.

Sarà una coincidenza, ma questi volti nuovi hanno aiutato a spezzare il tabù trasferta 276 giorni dopo l'ultimo successo lontano dall'Olimpico, e il mercato non è ancora chiuso. Alla fine della partita, ai microfoni di Dazn, Florent Ghisolfi ha annunciato di non voler farsi prendere dalla fretta del mercato, perché è facile fare errori. Per acquistare serve prima vendere, ma intanto i giallorossi si godono i suoi primi due acquisti del loro mercato invernale.