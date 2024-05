Mercato Roma: Ghisolfi è già al lavoro e sogna il colpo da novanta

Roma 23 maggio 2024 - Da ieri è ufficiale, terminata l'era di Tiago Pinto a febbraio, la Roma ha ora un nuovo direttore dell'area tecnica, il cui identikit risponde a quello di Florent Ghisolfi, ex ds del Nizza e da circa 24 ore titolare del ruolo in giallorosso. Chi è il nuovo uomo mercato capitolino? Ex calciatore di Ligue 1 e Ligue 2 tra Bastia e Stade Reims, uniche maglie che ha vestito in carriera, si è ritirato nel 2014, per cominciare la sua carriera prima come vice allenatore di Michel Der Zakarian proprio al Reims, poi al Lorient come vice di Mickael Landreau. Dalla panchina però passa alla scrivania e al calciomercato, dove fa le fortune di Lens prima e Nizza poi, passando infine alla Roma dove sogna in grande e punta fin da subito a colpi da novanta. Ecco il comunicato ufficiale del club che presenta il suo nuovo dirigente.

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente. Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League. Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro".

Il nuovo ds giallorosso avrà per le mani una situazione scottanti sotto molti punti di vista. La squadra capitolina perderà il suo centravanti principe in Lukaku e c'è al tempo stesso da ridiscutere l'accordo con Dybala per poterlo blindare definitivamente, a cui aggiungere tutti i giocatori che dovranno essere riscattati oppure torneranno alla base, oppure vedranno il proprio contratto scadere, vale a dire ben nove uomini, Big Rom incluso. Una situazione di rosa tutt'altro che idilliaca, ma al tempo stesso interessante per chi come Ghisolfi ama le sfide. Con un ds nuovo e il primo mercato da allenatore di De Rossi ci sono infatti le basi per costruire iniziando a lavorare sul lungo termine, scrivendo un nuovo percorso insieme, come i Friedkin si immaginavano di poter fare con la coppia portoghese Mourinho-Tiago Pinto.

Tra i vari nomi accostati ai giallorossi dall'ufficialità dell'arrivo del nuovo ds, quello a saltare maggiormente all'occhio è Jonathan David. Il centravanti classe 2000 canadese è letteralmente esploso sotto la guida di un altro tecnico ex Roma, ovvero Paulo Fonseca, dove ha trovato continuità di minutaggio, ripagato ampiamente con un rendimento stellare. Il bomber del Lille ha chiuso questo anno con 19 reti e 4 assist in 34 partite di Ligue 1, rivelandosi ancora un elemento fondamentale della squadre del Nord della Francia. Il giocatore, il più pagato nella storia della squadra transalpina, ha però il contratto in scadenza nel 2025 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare con "Les Dogues", aprendo così a tante piste di mercato. I giallorossi sembrano aver già bussato alla sua porta, fiutando il colpo da novanta a prezzo scontato, il perfetto modo di presentarsi da parte di Florent Ghisolfi ai suoi nuovi tifosi.

FILIPPO MONETTI