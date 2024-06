Mercato Roma: intrigo difesa, Hummels si avvicina, Llorente non è più scontato

Roma 19 giugno 2024 - La Roma vuole sistemare la difesa prima di puntare tutto sulla caccia al nuovo centravanti che idealmente sostituirà Romelu Lukaku e potenzialmente anche Tammy Abraham nelle rotazioni giallorosse. Oltre a Mancini, N'Dicka e Smalling al momento infatti le alternative al centro del reparto sono poche. Dean Huijsen ha salutato la compagnia dopo il prestito, tornando tra le file della Juventus dopo i sei mesi di prestito in giallorosso, mentre non è più così certo il ritorno a Roma di Diego Llorente, nonostante tutti gli indizi sembrano portare porprio a questo.

Stando infatti alle voci che arrivano dall'Inghilterra, nonostante la necessità del Leeds di fare cassa, specialmente visto il mancato ritorno in Premier League, avendo perso la finale dei play-off di Championship. Il possibile ingaggio di Mats Hummels ha di fatto messo leggermente in stand-by i discorsi con il club inglese. L'accordo dell'estate scorsa prevedeva un riscatto obbligato in caso della titolarità nel 50% di partite da parte dello spagnolo nella stagione. Una condizione che non è stata però soddisfatta, rimettendo così il destino del calciatore nelle mani dei due club. La cifra su cui si sta trattando è di circa 5 milioni di euro, soldi che potrebbero permettere al Leeds di accumulare soldi per il mercato in corso, nel tentativo di raggiungere nuovamente la massima serie in Inghilterra. La scadenza del contratto del giocatore (2026) gioca a favore dei giallorossi, per questo la fumata bianca sembra sempre l'opzione più probabile.

Lo stand-by per la permanenza del difensore centrale scuola Real Madrid come detto è causato dai passi in avanti fatti per Mats Hummels. Il centrale classe '88 il prossimo 30 giugno si svincolerà dal contratto con il Borussia Dortmund e sarà disponibile per il primo acquirente. La Roma è in pole position per il suo cartellino e nelle ultime giornate ha avviato i contatti con l'entourage del Campione del Mondo 2014. Stando a quanto emerge da Trigoria, sebbene inizialmente il giocatore sembrasse pendere solo per un'offerta biennale con opzione per il terzo anno, Hummels avrebbe aperto anche all'ipotesi di un accordo annuale con opzione per la stagione successiva. Nella scorsa stagione per lui 40 presenze con 4 reti realizzate e un assist tra tutte le competizioni con la maglia giallonera.

L'ago della bilancia per la buona riuscita di entrambe le trattative potrebbe essere quello relativo a Chris Smalling. Il centrale inglese è reduce da un anno complicatissimo con la maglia giallorossa, viziata da un infortunio lunghissimo da smaltire patito a inizio stagione. Proprio per quello potrebbe essere un toccasana per lui un cambio di aria in estate. Il problema relativo al suo pesante ingaggio allontana però molti possibili acquirenti, per questo l'agente del classe 1989 si sarebbe messo al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore, con particolare attenzione alla Saudi Pro League e alla Premier League, mercati floridi e ricchi abbastanza da permettersi il cartellino dell'ex Manchester United. In caso di un suo addio, si potrebbe andare all-in sui due centrali sopracitati e sistemare definitivamente il reparto arretrato.