Mercato Roma: intrigo Premier League il Tottenham tenta Cristante, Aston Villa su Abraham

Roma 19 novembre 2023 - La pausa Nazionali incendia i rumors di mercato dalle parti di Trigoria. Se nella giornata di ieri a tenere banco erano i temi relativi ai rinnovi dei giocatori giallorossi, con Dybala e Bove, per ragioni diversi, al centro delle voci sul loro nuovo contratto con i giallorossi. Oggi a farsi largo sono invece le voci relative ad interessamenti importanti da parte di vari club di Premier League per alcuni dei talenti in forza alla Roma.

Ad essere finito sui radar dei club inglesi in queste ore è Bryan Cristante. Centrocampista centrale, ma anche difensore centrale ed eventualmente giocatore offensivo, capace di fare la differenza in zona gol. Proprio come Edoardo Bove, l'ex Atalanta è uno dei jolly della mediana romanista e un irrinunciabile risorsa per José Mourinho. In questa stagione infatti il numero 4 giallorosso ha già collezionato ben 1198 minuti nella sola Serie A: il più utilizzato del campionato fin qui tra i giocatori di movimento. Prestazioni di alto livello che hanno naturalmente attirato l'interesse dei club di Premier League a caccia di un upgrade per il proprio centrocampo.

In particolare sembra essere il Tottenham di Ange Postecoglu l'indiziato principale sulle tracce del centrocampista giallorosso. Dopo anni di prestazioni sempre meno entusiasmanti fino ad arrivare alla cessione di Kane in estate, gli Spurs erano candidati ad un ruolo da comprimari in Premier League, salvo poi l'arrivo del tecnico australiano di origine greca, che ha dato nuova linfa alla squadra, ora a solo due punti dal primato nel campionato inglese. Una posizione che con i dovuti aggiustamenti in inverno potrebbe anche valere il titolo in primavera. Al momento però l'interesse per Cristante appare solo orientato ad un possibile ingaggio estivo, con circa 30 milioni sul piatto per il centrocampista azzurro. Una cifra importante, che potrebbe far vacillare la dirigenza romanista, arrivi questa sia a gennaio, sia la prossima estate.

Cristante non è però il solo giocatore della Roma a scaldare il campionato inglese circa un possibile acquisto. Tammy Abraham non è mai sparito dai radar dei club di Premier League e dopo diversi flirt circa un suo ritorno a Londra, con la maglia sempre del Chelsea, ora è l'Aston Villa la squadra favorita sulle tracce del bomber britannico. Duran non sembra al momento un cambio abbastanza affidabile nelle gerarchie di Emery. L'allenatore spagnolo infatti spinge per portare già a gennaio il centravanti inglese a Birmingham, così da poter tenere i Villains in lotta nelle zone nobili di classifica, magari strappando un piazzamento in Champions League appena cinque stagioni dopo l'ultimo ritorno in Premier League, contro tutti i pronostici di inizio stagione.

La cessione di Abraham per la Roma è l'occasione ideale per fare cassa, oltre ad essere la pedina sacrificabile, per permettere a Marcos Leonardo di attraversare l'Atlantico e dal Brasile approdare in Italia. I giallorossi sono ancora sulle tracce dell'attaccante del Santos, con l'agente del giocatore stesso a strizzare l'occhio verso un suo passaggio in Europa nella prossima sessione di mercato. Da capire quanto l'infortunio al ginocchio possa incidere sul prezzo del cartellino del giocatore, precedentemente valutato più di 40 milioni di euro.