Mercato Roma: rinforzare le fasce è il primo obiettivo, Kalimuendo per l'attacco?

Roma 9 giugno 2024 - Da Chiesa a Bellanova, da Doué a Tiago Santos, passando anche per Nuamah e Soulé. Ghisolfi ha preso in mano il mercato della Roma e vuole fin da subito mettere la propria firma sulla rosa di De Rossi con colpi di mercato di livello: giocatori freschi e futuribili per rivoluzionare la rosa capitolina, dopo anni deludenti passati a inseguire giocatori ormai oltre il proprio apice dal contratto pesante. Non si può parlare di rivoluzione giallorossa, ma di certo è un volta pagina rispetto al passato recente della rosa capitolina.

Tra le tante situazioni critiche in casa capitolina, oggi sembrano essere le fasce il principale focus delle prossime mosse del direttore sportivo francese ex Nizza. Dopo infatti l'importante accostamento a Federico Chiesa, con incontro per discutere della concreta realizzazione di questo affare la prossima settimana, come contorno all'affare circa la permanenza di Llorente nella Capitale. Il talento della Nazionale, in scadenza nel 2025 con la Juventus, non è però il solo obiettivo per rafforzare le corsie, visti i tanti addii pressoché certi di questa estate come quelli di Spinazzola e Kristensen. Dai bianconeri infatti interessa molto il profilo di Matias Soulé, classe 2003 e autore di una grande stagione in prestito a Frosinone. Inizialmente si era parlato di lui come potenziale sostituto di Dybala, qualora la joya avesse trovato sistemazione altrove mediante il pagamento della sua clausola rescissoria, così però non sembrerebbe più essere. L'interessamento dei giallorossi è concreto anche in caso di permanenza del Campione del Mondo 2022, andando così ad allungare le rotazioni della Roma sulla trequarti, con un fantasista duttile e tecnico.

Sempre restando a Torino, spostandosi però sulla sponda granata del Po, Ghisolfi avrebbe chiesto informazioni su Raoul Bellanova, considerato però incedibile al momento dal presidente Urbano Cairo, spingendo così anche oltre le Alpi il direttore sportivo a caccia di profili ideali per gli esterni. In particolare il dirigente romanista starebbe guardando alla Ligue 1, un campionato che lui conosce bene avendo fatto le fortune di Lens e Nizza negli ultimi anni. Il primo nome sul taccuino capitolino è quello del classe 2002 Tiago Santos, terzino del Lille autore di una grandissima stagione quest'anno, dove tra campionato, coppa di Francia e Conference League ha giocato la bellezza di 43 partite, ricoprendo tutti i ruoli della corsia di destra. L'ultimo nome, non per importanza, tra gli interessi capitolini porta a Guela Doué, giocatore del Rennes da 35 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League.

Se le fasce sembrano essere il primo obiettivo, il secondo non può non essere l'attacco. Con gli addii sicuri di Lukaku e Azmoun e quello possibile di Abraham, il reparto rischia di essere completamente da ridisegnare per Ghisolfi, che non potrà prescindere da questo quando valuterà dove dirottare il proprio budget a disposizione. In questo senso il primo nome riporta sulle tracce di Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes classe 2002, sul quale Ghisolfi ha creduto fin dai tempi dell'U19 del PSG, quando lo portò al Lens. Il costo di circa 20 milioni di euro rende la trattativa possibile secondo le valutazioni che emergono da Trigoria, aprendo così a un possibile approccio nei prossimi giorni.