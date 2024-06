Mercato Roma: la settimana prossima l'incontro per Chiesa e non solo

Roma 6 giugno 2024 - Cambia l'aria a Trigoria e con il nuovo direttore sportivo arriva anche una nuova strategia di mercato. La Roma non punterà più su stelle in là con gli anni a parametro zero, ma bensì su giocatori più giovani, puntando anche su una spesa maggiore in termini di cartellini, a fronte di stipendi meno pesanti da dover pagare. L'obiettivo è tagliare al minimo i giocatori di età superiore a 30 anni, rendendo così anche più futuribili i talenti giallorossi e togliendo così anche il peso del risultato subito dalle spalle della rosa e dell'allenatore. In questo senso si attende però ancora il comunicato ufficiale della permanenza di Daniele De Rossi in giallorosso, oggi doveva essere la giornata dell'annuncio, ma è slittata almeno di altre 24 ore.

Il futuro però è già subito: la settimana prossima potrebbe definirsi la trattativa dell'estate capitolina. Florent Ghisolfi infatti incontrerà Fali Ramadani, esponente del LIAN Sports Group, agenzia che rappresenta gli interessi di Federico Chiesa, portando così il tema all'ordine del giorno a Trigoria. Il talento della Juventus ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2025 e potrebbe lasciare la Juventus di fronte all'offerta giusta. L'incontro potrebbe stabilire la strada per portare all'ombra del Colosseo il figlio di Enrico, ma non è la sola ragione dietro l'incontro tra le parti. Oltre al talento classe '97, sul tavolo ci sarà anche la situazione relativa a Diego Llorente. Roma e giocatore sono decisi a proseguire insieme e starebbe pensando di esercitare la clausola che lo porterebbe in giallorosso in prestito gratuito per un altro anno, ma lo spagnolo chiede l'ingaggio. Il Leeds ha fissato il prezzo tra i 4 e i 5 milioni di euro. Oltre all'ex Real Madrid, con l'agente probabilmente anche delle situazioni relative a Boga e Falcone, anche loro assistiti dalla LIAN Sports Group.

In uscita intanto si riaccende la pista che porterebbe in Premier League Tammy Abraham. Al momento l'inglese sarebbe l'unico vero centravanti di ruolo in forze ai capitolini, visti gli addii ormai annunciati di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun dopo la stagione in prestito. Questo però non toglie il britannico dal mercato, al contrario in casa Roma tutti sono utili, ma di incedibili veri quasi nessuno, così dovessero riecheggiare le campane del campionato inglese per il centravanti ex Chelsea, in casa giallorossa senza dubbio vi si porgerebbe l'orecchio. Nel caso specifico sarebbe l'Aston Villa al momento la principale interessata all'attaccante romanista. A caccia di rinforzi per la prima stagione di Champions League dopo 41 anni, la terza nella propria storia, la squadra di Birmingham guidata in panchina da Unai Emery potrebbe puntare proprio all'ingaggio del centravanti classe 1997, su cui però i giallorossi chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Comunicato Roma: da domani al via la vendita degli abbonamenti per la stagione 2024-25

Non è arrivato il tanto atteso comunicato sul rinnovo di De Rossi in casa Roma, rimandato almeno alla giornata di domani, ma questo non significa che in data odierna abbia regnato il silenzio dai cancelli di Trigoria, al contrario invece si sono già aperti i nastri della prossima stagione calcistica al pubblico. Nella giornata di oggi infatti il club giallorosso ha reso noto tramite un comunicato ufficiale tutte le modalità di acquisto per la sottoscrizione degli abbonamenti valevoli per la stagione 2024-25. Questo è quanto emerso oggi sul sito ufficiale del club.

"La Roma è un amore che “nun se pò spiegà”. Le parole non bastano mai, perché ogni partita vissuta allo stadio è un’emozione fatta di immagini, suoni e sensazioni senza paragone. Ogni volta, come fosse la prima volta. L’inno cantato a squarciagola, le bandiere agitate al vento, le sciarpe giallorosse al collo e il boato assordante di oltre 60.000 voci quando segna la Roma. Un universo di amore e di passione che “nun se pò spiegà”. Dal 7 giugno puoi assicurarti il tuo posto per la prossima stagione in questo spettacolo meraviglioso. Tu e la tua squadra del cuore. La vendita si articola in varie fasi, sia per il rinnovo sia per l’acquisto di nuovi abbonamenti, scopriamole insieme!

Fase 1 - Dalle ore 12:00 del 7 giugno alle ore 18:00 del 26 giugno. Rinnovo abbonamento - Dalle ore 12:00 del 7 giugno, fino alle ore 14:00 del 18 giugno, sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2023-24.Dalle ore 16:00 del 18 giugno, alle ore 18:00 del 26 giugno, potrai rinnovare a un prezzo dedicato scegliendo un posto tra quelli disponibili nei vari settori. Inoltre, dalle ore 16:00 del 18 giugno alle ore 12:00 del 20 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che devono ancora rinnovare. Nuovo abbonamento - Dalle ore 16:00 del 18 giugno, fino alle ore 18:00 del 26 giugno, potrai acquistare un nuovo abbonamento scegliendo il settore e posto tra quelli disponibili inclusi quelli non confermati dagli abbonati 2023/24 (ad eccezione dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud che saranno eventualmente disponibili a partire dalle ore 13:00 del 20 giugno).

Fase 2 - Alle ore 12:00 del 27 giugno scatta la vendita libera. I prezzi saranno diversi rispetto alla Fase 1".