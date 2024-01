Mercato Roma: trovato l'accordo per Viña al Flamengo, Mourinho resta in Italia?

Roma 21 gennaio 2024 – Non solo ingaggi ma anche cessioni a titolo definitivo. A dieci giorni dalla fine del calciomercato i giallorossi sono pronti a completare la prima vendita di questa sessione invernale di trattative, con un protagonista inatteso. L'uomo infatti che lascerà l'Italia alla volta del Brasile è Matias Viña, attualmente in prestito al Sassuolo. Stando infatti alle voci che filtrano da Trigoria, i giallorossi avrebbero concluso la trattativa con il Flamengo, che ormai si portava avanti da settimane per la cessione del giocatore sudamericano. Al club andranno circa 8 milioni di euro, più uno di bonus. Arrivato a Roma nell'estate del 2021, con i capitolini ha ottenuto ben 44 presenze in tre stagioni, con gli ultimi dodici mesi trascorsi in prestito prima al Bournemouth in Premier Legaue, poi, come detto in precedenza, ora al Sassuolo.

Prima della fumata bianca è però necessario trovare un ulteriore accordo con il Sassuolo come indennizzo per aver terminato anzitempo il prestito annuale di Viña. Al momento infatti i due club starebbero trattando più che su un pagamento economico, per un nuovo giocatore dai giallorossi da cedere a titolo temporaneo agli emiliani. Tra i giocatori che i neroverdi avrebbero indicato come possibili pedine di scambio, sono stati indicati in particolar modo Riccardo Pagano e Joao Costa, ma anche Alessandro Romano, Sergej Levak, William Feola e Joao Gabriel Cardozo. Questa settimana ci si aspetta che le due squadre possano trovare un accordo così da poter chiudere la pratica per la cessione dell'esterno uruguayano. Per Viña questa stagione con la maglia degli emiliani 15 presenze in Serie A, condite da ben 3 assist, più una partita giocata anche in Coppa Italia.

Nel frattempo si muovono le prime pedine sulla scacchiera del futuro di José Mourinho. Dopo l'esonero dalla panchina della Roma, il tecnico portoghese ha lasciato l'Italia, venendo pizzicato oggi a Barcellona dai colleghi di lingua spagnola di El Chiringuito. Di fronte alle telecamere è stato chiesto all'allenatore se il suo futuro potesse essere legato al Barcellona, ma lo Special One si è limitato a sorridere all'inviato senza però pronunciarsi a riguardo.

Nelle giornate scorse Mourinho era stato accostato all'Arabia Saudita, dove avrebbe ricevuto un'offerta per guidare l'Al-Shabab, formazione in cui militano Ever Banega (ex Inter e Siviglia) e Yannick Ferreira Carrasco (ex Atletico Madrid). Nonostante le prime sensazioni sembravano portare a un suo passaggio nella Saudi Pro League, la pista si sarebbe raffreddata con il rifiuto da parte del tecnico, viste anche le diverse esternazioni di malcontento da parte prima di Jordan Henderson, poi di Aymeric Laporte. Dall'Inghilterra però rilanciano come il futuro del tecnico potrebbe restare nel Bel Paese. Nella giornata di oggi infatti il tecnico sembrerebbe essere finito nel radar di Aurelio De Laurentiis e del Napoli. Il proprietario dei partenopei sta programmando il futuro degli azzurri e starebbe pensando allo Special One per guidare i campani la prossima stagione, mentre finirà il campionato in corso, nel bene o nel male, sotto la guida di Walter Mazzarri. Il futuro di José Mourinho appare al momento più incerto che mai dopo aver incassato il ben servito dal club capitolino.