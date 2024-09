Mercato Roma: Zalewski convince con la Nazionale, il Galatasaray è più vicino

Roma 11 settembre 2024 - Una delle cose strane del calciomercato è che non è uguale per tutti, non vale per tutti allo stesso modo e soprattutto non termina per tutti nello stesso momento. Per l'Italia le trattative si sono interrotte al gong finale della mezzanotte tra il 30 e il 31 di agosto, una data condivisa dagli altri quattro grandi campionati europei: Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, ma lo stesso non vale per tutti. La discrepanza è minima, di solito pochi giorni, soprattutto per non penalizzare troppo determinati dirigenti rispetto ad altri, ma in alcuni casi parliamo anche di diverse settimane. Nella giornata di oggi termineranno le trattative in Grecia e domani in Russia, mentre lunedì sono stati Qatar, Romania e Svizzera veder chiudere le trattative. Cose che invece in Turchia non succederanno fino alla sera di venerdì 13 settembre.

Tutto tempo che gioca a favore del Galatasaray, impegnato nel concludere una campagna acquisti a cinque stelle. I giallorossi di Turchia hanno sempre mostrato affinità con giocatori provenienti dalla Serie A e dopo essersi infatti assicurati lo scorso anno le prestazioni di Mauro Icardi e Dries Mertens, i quali si sono aggiunti a Lucas Torreira e Fernando Muslera tra gli ex campionato italiano del club di Istanbul, quest'anno hanno portato sullo stretto del Bosforo nientemeno che Victor Osimhen dal Napoli. La lista della spesa in Serie A potrebbe però non limitarsi solo al nigeriano campione d'Italia nel 2023 con i partenopei, ma coinvolgere in queste ultime ore di trattative anche la Roma.

Da diversi gironi infatti si rincorrono voci sempre più insistenti circa l'interessamento dei turchi per il classe 2002 Nicola Zalewski. Il giocatore era inizialmente l'alternativa ad Armand Laurienté del Sassuolo, ma nelle preferenze del club di Istanbul in queste ultime ore lo avrebbe scalvato, portando così ad un avanti tutta sul talento polacco nato a Tivoli. Il giocatore avrebbe trovato un accordo con i giallorossi del Bosforo in tempo lampo, complice anche un'offerta molto importante per lui dal valore di circa 2,5 milioni di euro a stagione. Ora però è necessario far quadrare l'accordo con la Roma nelle trattative: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, per questo è complicato forzare la mano al Galatasaray. L'accordo potrebbe oscillare così tra circa gli 8 e i 10 milioni di euro per strappare un sì ai romanisti.

Nel frattempo Nicola Zalewski ha mandato ben più di un segnale ai turchi, nel caso avessero avuto qualche dubbio o ripensamento. Il giocatore ha brillato nelle due partite giocate con la Polonia, nonostante sia arrivato un successo e una sconfitta. Contro la Scozia il classe 2002 ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero, venendo anche incensato dalla leggenda della Nazionale biancorossa: Robert Lewandowski. Meno incisivo, ma comunque brillante invece nella sconfitta contro la Croazia, per merito della pennellata da fermo di Luka Modric. Dovesse la trattativa andare in porto comunque la Roma perderebbe il secondo classe 2002 di questa sessione di mercato, dopo aver già lasciato andare Edoardo Bove, passato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.