Mercato Roma: Zalewski verso il no al Galatasaray, i rinnovi sono il prossimo passo

Roma 12 settembre 2024 – Il calciomercato è una porta girevole dove i destini dei giocatori si incrociano tra loro. Uno scenario unico nel suo genere, dove l'imprevisto e il colpo di scena è all'ordine del giorno. In Italia quei giorni sono ormai lontani due settimane, mentre lo stesso non si può dire altrove. In Turchia ad esempio è ancora possibile ingaggiare giocatori da altri club e il Galatasaray ha messo i propri occhi sui talenti della Serie A. Negli ultimi giorni infatti le voci su di un possibile passaggio ai giallorossi di Istanbul da parte di Nicola Zalewski si erano fatte sempre più insistenti. Da una parte infatti c'era un'offerta economica importante, di gran lunga superiore a quanto percepito oggi giorno dal giocatore romanista, dal valore di circa 2 milioni di euro; dall'altra invece un contratto in scadenza la prossima estate, in una squadra mediamente più forte negli elementi, in cui è necessario però sgomitare per un posto in campo.

L'unica cosa che sembrava mancare nel tavolo delle trattative tra Roma e Galatasaray per il passaggio a Istanbul di Nicola Zalewski era l'accordo tra le due formazioni. Il mercato turco chiude nella giornata di domani, per questo con oltre 24 ore di tempo per trovare un accordo, il primo rifiuto romanista alla proposta di circa 8 milioni più 2 di bonus, sembrava solo un piccolo rallentamento in una trattativa ben avviata. La richiesta di Ghisolfi per l'italo-polacco era di 10 di base più bonus, perciò nulla di irraggiungibile per le idee di spesa dei campioni di Turchia. Il ripensamento dell'ultima ora sembra però arrivare non dalla Roma, ma proprio dal ragazzo nato a Tivoli e prodotto delle giovanili romaniste.

Ancora da capire le cause di questo clamoroso dietrofront. Di certo c'è che le richieste economiche della Roma non sarebbero state soddisfatte e per far quadrare i conti, in virtù anche del fair play finanziario, il Galatasaray avrebbe chiesto al ragazzo di rinunciare a parte dei soldi inizialmente pattuiti. Una situazione poco gradita al giocatore, che potrebbe aver fatto saltare definitivamente l'accordo in campo tra le parti. Il giocatore resterà alla Roma almeno fino a gennaio, da capire se poi gli verrà rinnovato il contratto o se saluterà, diretto verso altri lidi. I turchi invece proveranno in queste ore finali a virare su un nuovo obiettivo per completare il proprio reparto avanzato: l'obiettivo potrebbe essere posto su Armand Laurienté, ma sarà difficile far quadrare il discorso economico con il Sassuolo per il passaggio in Turchia dell'attaccante francese. Più probabile possano virare su un giocatore a parametro zero, vista la lunga (e qualitativa) lista di calciatori ancora senza un contratto.

Proprio i rinnovi infatti in casa Roma saranno il prossimo vero tema di mercato per il futuro. Oltre a Zalewski, sono ben sei i giocatori in scadenza nel prossimo 30 giugno 2025: insieme all'italo-polacco c'è il compagno di reparto Stephan El Shaarawy, così come Alexis Saelemaekers (prestito), oltre ai due argentini Leandro Paredes e Paulo Dybala, e gli ultimi arrivati Matthew Ryan e Mats Hummels. Sette giocatori il cui futuro è in bilico tra la permanenza in giallorosso e un addio a parametro zero. Difficile ipotizzare i primi rinnovi arrivino già nelle prossime settimane, ma a ottobre ci sarà la prossima pausa Nazionali: un momento perfetto per cominciare a intavolare i discorsi per arrivare sulle eventuali firme del nuovo contratto.

Nessuno attualmente è fuori dal progetto tecnico di Daniele De Rossi, ma è chiaro che in ottica futura, alcuni giocatori potrebbero essere costretti ad abbassare il proprio stipendio per poter restare in giallorosso. Quasi certamente resterà Dybala, il cui rinnovo di contratto sarà automatico, con conseguente aumento di stipendio, al soddisfare determinate condizioni (ventina di presenze stagionali). Anche Hummels ha un'opzione per il prossimo anno e difficile la Roma non la eserciti in caso di prestazioni di alto livello da parte del tedesco. Lo stesso discorso vale anche per Paredes, il quale però ha elevato interesse in Sud America e Penisola Araba, quindi da decifrare quali piste di mercato potrebbero aprirsi per lui.

In bilico è invece El Shaarawy, il quale potrebbe dover abbassarsi l'ingaggio per restare. Oltre a questo sarà importante valutare anche quale sarà il minutaggio del faraone nella prossima stagione, così da poter dare una valutazione complessiva circa il suo futuro. Una scelta finale che potrebbe inficiare anche quella relativa a Saelemaekers. Il belga è in prestito secco e sarà dunque necessario discutere con il Milan se intavolare o meno una trattativa per il passaggio definitivo in giallorosso, ma se dovesse strappare minuti importanti anche a sinistra, lasciando così spazio a Soulé sull'altra fascia. Un interessante incrocio interno in cui potrebbe essere in palio il futuro con la maglia della Roma. Ultimo è il caso di Ryan, il quale dipenderà molto dalle presenze e dalla sicurezza che fornirà alle spalle di Mile Svilar. Come scritto in precedenza è invece tutto da decifrare il futuro di Zalewski.