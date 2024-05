Nahitan Nandez vicino alla Roma: ecco tutti i nomi possibili per il centrocampo

Roma 22 maggio 2024 - Roma e Nahitan Nandez un matrimonio da farsi il prima possibile, così da chiudere la porta ad eventuali pretendenti. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo capo dell'area mercato capitolino, ovvero Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza come confermato due giorni fa dallo stesso presidente del club transalpino, il mercato giallorosso comincia a muovere i primi passi e potrebbe permettere già prima dell'inizio delle trattative di conoscere chi saranno i nuovi inquilini di Trigoria il prossimo campionato. Il centrocampista ex Boca Juniors di proprietà del Cagliari, il prossimo 30 giugno vedrà il proprio contratto con gli isolani terminare e dopo 5 anni in cui è diventato uno dei simboli del club del presidente Giulini, a 28 anni l'uruguayano è pronto per una nuova sfida.

Nella giornata di ieri molte testate avevano riportato come il giocatore avrebbe già un accordo in essere con la Roma, ma sebbene le trattative tra le parti siano già avviate e ben indirizzate, questo ancora non è definitivo. I giallorossi puntano a ottenere il sì del giocatore con un contratto triennale dal valore di circa due milioni di euro a stagione, ma ancora non hanno la certezza tipica di chi ha già messo nero su bianco il nuovo contratto. Sullo sfondo infatti alcuni club della penisola Araba che potrebbero tentare il talento sudamericano con un contratto più ricco. Sarà in quel caso l'ambizione del classe '95 a fare da spartiacque nella trattativa.

Le intenzioni del centrocampista al momento sembrano quelle però di una chiusura celere delle trattative. Dopo aver concluso il suo rapporto con il Cagliari con l'eccezionale salvezza conquistata in questa penultima giornata contro il Sassuolo, il giocatore lascerà i rossoblu al termine del campionato per concentrarsi sugli impegni con la nazionale dell'Uruguay: dal 14 giugno inizierà infatti la Copa America e prima di partire alla volta degli Stati Uniti il mediano vorrebbe conoscere quale casacca vestirà il prossimo anno.

Il nome di Nandez non è però il solo ad essere caldo in queste ore dalle parti di Trigoria. Per assecondare infatti le necessità di De Rossi in panchina, in casa capitolina sembrano essere pronti altri colpi in mediana. Oltre all'uruguayano, nella giornata di oggi si vocifera di un interessamento capitolino per Gaetano Castrovilli della Fiorentina, anche lui in scadenza a giugno con il club viola. Il pesante infortunio al ginocchio ne ha pregiudicato larga parte del campionato, ma dopo il suo rientro in questo finale di stagione, le sue prestazioni sono state senza dubbio di livello, mettendo così in difficoltà la scelta iniziale del club fiorentino di lasciar scadere il contratto del suo numero 17. In questo spazio di manovra, ha provato a insinuarsi la Roma, ma le parti sono ancora lontane dal trovare un accordo, con la Lazio sullo sfondo ad aver, a propria volta, fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore.

Sempre a centrocampo, sembra potersi aprire un possibile fronte tra Roma e Lazio per Daichi Kamada. Il giapponese biancoceleste ha infatti tempo fino al 31 maggio per esercitare la propria opzione di rinnovo triennale con gli aquilotti, ma nonostante l'ottimo rapporto con Tudor, questo non sembra assolutamente scontato a terminare con un lieto fine per il club con sede a Formello. Un'incertezza che ha acceso il vivo interesse giallorosso, con il club ora pronto a monitorare con attenzione gli sviluppi sull'altra sponda calcistica del Tevere per eventualmente inserirsi e convincere il giocatore nipponico a restare nella Città Eterna, cambiando però bandiera.